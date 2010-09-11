فعالیتهای افراطی با عشق مورد تأکید ادیان منافات دارند

دکتر فرد دال‌می‌یر در خصوص عقلانیت افراطی عصر روشنگری و ابراز باورهای دینی در این عصر به خبرنگار مهر گفت: در قرون 18 و 19 میلادی اعتقادات و باورهای مذهبی در محاصره موج شدیدی از عقلانیت مدرن قرار داشت.

وی افزود: در طول این قرون، روشنگری مدرن با تأکید افراطی بر عقلانیت و سکولاریسم باورهای مذهبی و دینی را در محاق فرد برده بود. امروزه محدودیتهای عقلانیت محض و سکولاریسم رادیکال توسط گروه کثیری از مردم مشخص شده و مورد تأیید قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر این اساس امروزه شاهد هستیم دفاع از باورهای دینی و ایمان دینی آسان‌تر از آن زمان است.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که هم در مورد باورهای دینی و هم در مورد عقلانیت نباید راه افراط را پیمود و توجه بیش از حد به یکی نباید به منزله نادیده گرفتن دیگری شود.

استاد فلسفه دانشگاه نتردام گفت: در مورد باورهای دینی هم توجه و تأکید افراطی بر آن نباید باعث طرد عقلانیت شود. افراطی‌گری دینی هم به اندازه عقلانیت و سکولاریسم رادیکال خطرناک است.

وی در ادامه یادآور شد: همانگونه که سکولاریسم رادیکال دین و مذهب را به حاشیه برد، افراطی‌گری دینی نیز می‌تواند عقلانیت را به حاشیه سوق دهد.

مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" تأکید کرد: ما همواره باید به آموزه‌ها و اصول کتاب مقدس انجیل و قرآن توجه داشته باشیم. روح این کتابهای مقدس مبتنی بر عشق و علاقه با تمام وجود به پروردگار است. این عشق و علاقه نه تنها به خداوند بلکه نسبت به همه همنوعان و کل بشریت در این کتابها وجود دارد و متجلی است.

وی با اشاره به اینکه اگر توجه ما انسانها به عشق مطرح شده در چنین آموزه‌های دینی باشد در این صورت شاهد افراطی‌گری نخواهیم بود، گفت: افراطی‌گری، تهدید همه بشریت است و حمله به آرمانهای انسانی و الهی است. هیچکدام از ادیان الهی افراطی‌گری و حمله به باورهای دینی و اعتقادی را قبول نداشته، آنرا تأیید نمی کنند .