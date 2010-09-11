مدیریت نادرست منابع آبی؛ عامل شرایط بحرانی دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نبود مدیریت صحیح منابع آب را مهمترین دلیل رسیدن دریاچه ارومیه به شرایط بحرانی دانست و گفت: با نگاهی به آمار متوسط بارندگی این حوضه که متوسط ۲/۱۹ میلیارد متر مکعب است و با احتساب ۹۲ درصد مصرف و بازدهی ۳۰ درصدی در بخش کشاورزی مشاهده می کنیم که در حدود ۳۶/۱۲ میلیارد متر مکعب از آب ورودی به حوضه در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و هرسال بر میزان تولیدات کشاورزی این استان افزوده می شود.

وی در جلسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار که در خصوص وضعیت بحرانی پارک ملی دریاچه ارومیه تشکیل شده بود اضافه کرد: مسئولان ذیربط باید مشخص کنند چه اهدافی را در این زمینه دنبال می کنند و آیا افزایش میزان تولیدات کشاورزی از حفظ و احیای اکوسیستم پارک ملی دریاچه ارومیه ارجحیت ببیشتری دارد.

محمد رضا تابش خاطر نشان کرد: درحال حاضر در بخشهای زیادی از این دریاچه به دلیل کاهش سطح آب گنبدهای نمکی ریز و درشتی در فواصل بسیار نزدیک پدیدار شده و ادامه این روند در طی مدت کوتاهی تهدیداتی همچون طوفانن نمکی، خروج حیات وحش، مهاجرت ساکنین، تبعات اجتماعی و اقتصادی در بر خواهد داشت.

نماینده مردم اردکان گفت: مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به وضعیت بحرانی تالاب ها و دریاچه های در معرض خطر موادی را در کمیسیون تلفیق به تصویب رسانده تا با جلوگیری از بهره برداریهای صنعتی و معدنی از تالابهای داخلی و مدیریت یکپارچه بتوان به توسعه پایدار دست یافت.