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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۴

شجاعی به مهر خبر داد:

تیم المپیک دختران به فستیوال فوتبال نروژ دعوت شد

تیم المپیک دختران به فستیوال فوتبال نروژ دعوت شد

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال از دعوت تیم فوتبال المپیک دختران ایران (کمتر از 15 سال) به فستیوال فوتبال نروژ خبر داد.

فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگارمهر، ضمن اعلام این خبر افزود: بدنبال درخشش تیم فوتبال دختران ایران درنخستین دوره مسابقات المپیک نوجوانان درسنگاپور، فدراسیون فوتبال نروژ از تیم فوتبال دختران ایران برای شرکت در فستیوال فوتبال این کشور دعوت کرد.

وی یادآورشد: این فستیوال در5 رده سنی پایه و با هزینه کشور میزبان برگزارمی شود و در صورت موافقت فدراسیون فوتبال تیم فوتبال دختران ایران (کمتر از 15 سال) به این مسابقات اعزام خواهد شد.

شجاعی تصریح کرد: این فستیوال با همکاری فیفا و سرمایه گذاری فدراسیون فوتبال نروژ با هدف توسعه فوتبال بانوان در دنیا اوایل سال آینده به میزبانی کشور نروژ برگزار می شود و فرصت مناسبی برای افزایش تجربه و ارتقاء سطح فنی تیم فوتبال المپیک ایران است.

کد مطلب 1148882

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