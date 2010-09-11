زمان ثبت نام دانشجویان 3 دانشگاه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر طبق اعلام دانشگاه تهران ثبت نام کلیه افرادی که مقرر بوده در روز شنبه 20 شهریور ماه انجام شود به روز چهارشنبه 24 شهریور ماه 89 موکول شده است.

دانشگاه اراک نیز اعلام کرده است: "آن دسته از دانشجویان که تاریخ ثبت نام آنها 20/6/1389 الی 23/6/1389 بوده به علت تعطیل بودن روز شنبه با یک روز تاخیر به تاریخ 21/6/1389 الی 24/6/1389 موکول گردید."

دانشگاه ارومیه نیز طی اطلاعیه ای از تغییر زمان ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خبر داده و موکول شدن زمان ثبت نام به روز بعد از زمانبندی اعلام شده جهت ثبت نام حضوری را اعلام کرده است.