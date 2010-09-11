۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۴۸

خدایی در گفتگو با مهر:

"از میان شیشه از میان مه" پس از 20 سال تجدید چاپ می‌شود

"از میان شیشه از میان مه" نخستین مجموعه داستان علی خدایی که از سال 70 تاکنون تجدید چاپ نشده است، با اضافه شدن 3 داستان و در بیستمین سال انتشار آن به چاپ دوم می رسد.

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر از چاپ دوم مجموعه داستان "از میان شیشه از میان مه" خبر داد و گفت: نخستین مجموعه داستانم با نام "از میان شیشه از میان مه" در سال 1370 توسط نشر آگاه منتشر شد که در طول این سال ها هرگز تجدید چاپ نشد تااینکه قرار است به مناسبت بیستمین سال انتشار آن، به چاپ دوم برسد.

وی ادامه داد: این بار علاوه بر داستان های قبلی، 3 داستان دیگر که در همان زمان نگارش داستان های "از میان شیشه از میان مه" نوشته بودم و در فصلنامه‌های آن روزها هم به چاپ رسیده، به کتاب افزوده شده است.

مولف "تمام زمستان مرا گرم کن" با اشاره به اینکه ویرایش جدید کتاب را چندی پیش به ناشر سپرده است بیان کرد: کتاب ویرایش اندکی دارد و به جز اضافه شدن 3 داستانی که بدان اشاره کردم، دیگر داستان ها دچار تغییر نشده اند.

خدایی در پایان عنوان کرد: حروفچینی و غلط گیری نسخه جدید کتاب انجام شده و احتمالا کار برای دریافت مجوز به ارشاد رفته است ولی من اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم. همچنین در نظر دارم طرح روی جلد کتاب تغییر کند که به زودی درباره آن هم تصمیم گیری می شود.

"از میان شیشه، از میان مه" در زمان انتشار خود با اقبال و استقبال  از سوی منتقدان و مخاطبان مواجه شد، اما دیگر به انتشار دوباره نرسید.

