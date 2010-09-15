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۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۵

دیوید پتریوس :

جنگ افغانستان 10 سال دیگر طول می کشد

جنگ افغانستان 10 سال دیگر طول می کشد

فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان ضمن هشدار درباره ادامه جنگ افغانستان برای 10 سال دیگر، خروج نظامیان آمریکا از این کشور را در جولای 2011 منوط به شرایط افغانستان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "دیوید پتریوس" در گفتگو با شبکه "ای بی سی نیوز" گفت: آمریکا به مدت 9 سال است که در افغانستان حضور دارد، اما برای نابودی کامل طالبان این جنگ 10 سال دیگر به طول می انجامد.

وی افزود: در جولای 2011 پروسه خروج نظامیان آمریکا از افغانستان آغاز می شود و این حرکت بستگی به اوضاع این کشور دارد. فرآیند عقب نشینی از افغانستان به دو عنصر بستگی دارد که یکی از آنها واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی و دیگری خروج نظامیان خارجی است.

درحالی که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا جولای 2011 را به عنوان تاریخ مقرر برای عقب نشینی از افغانستان اعلام کرده، پتریوس خروج از این کشور را منوط به اوضاع افغانستان می داند.

کد مطلب 1148897

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