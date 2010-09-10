یزد پایین ‌ترین آمار تخلفات بانکی کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا ظریفیان در مراسم تودیع و معارفه مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان یزد اظهار داشت: استان یزد در سطح کشور به عنوان دارالعباده با برخورداری از مردمانی باتقوا و دیندار شهر است و به همین دلیل است که این استان کمترین آمار تخلفات بانکی کشور را داراست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اولویت ‌های فعلی بانک‌ ها در سراسر کشور به ویژه بانک رفاه بیان داشت: مطالبات معوقه از مهمترین دغدغه‌ های بانک ‌های سراسر کشور به شمار می ‌رود.

وی افزود: باید با پیگیری و برنامه ‌ریزی، مطالبات معوقه با سرعت بیشتری وصول شود تا از این طریق آمار مطالبات معوقه در کشور کاهش یابد.

عملکرد بانک رفاه یزد در زمینه وصول مطالبات معوقه قابل قبول است

ظریفیان، عملکرد بانک رفاه در استان یزد در زمینه وصول مطالبات معوقه را قابل قبول در جایگاه مطلوبی دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح امکانات الکترونیکی بانک رفاه در سراسر کشور، عنوان کرد: بانک رفاه در شعب سراسر کشور به سمت الکترونیکی شدن گام برداشته و در این راستا اقدامات چشمگیری به ویژه در استان یزد انجام شده است.

ظریفیان بیان داشت: در این زمینه تلاش شده برای پرداخت حقوق بازنشستگان تسهیلات ویژه ‌ای در نظر گرفته شود که در این زمینه هماهنگی ‌های لازم با سازمان تامین اجتماعی نیز انجام شده است.

مدیر سابق اداره امور شعب بانک رفاه استان یزد نیز در این مراسم ضمن تقدیر از کارکنان بانک رفاه استان یزد اظهار داشت: بانک رفاه این استان سال گذشته به لحاظ پرداخت تسهیلات مسکوکات طلا بعد از اصفهان، رتبه دوم را در کشور را از آن خود کرد.

طرح مسکوکات طلا در استان یزد موفق بوده است

منتظر‌الحجت سجادیان افزود: این بانک در طول سالهای گذشته در راستای ترویج سنت پسندیده قرض‌ الحسنه با هدف به کارگیری سرمایه ‌های راکد و منابع موجود در جامعه، طرح حساب قرض‌ الحسنه پس‌انداز مسکوکات طلا در بانک رفاه را راه ‌اندازی کرد که در این حساب بانک رفاه از یک‌سو سکه را از دارنده سکه قرض گرفته و نگهداری می‌ کند و از سوی دیگر برای جلوگیری از راکد ماندن این سرمایه عظیم، آن را به صورت قرض‌الحسنه در اختیار کسانی که نیاز دارند، قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین متقاضیان واجد شرایط می ‌توانند به منظور رفع نیازهای خود، ترکیبی از سکه‌ ها را به صورت قرض‌الحسنه از بانک دریافت و در سر رسیدهای معین نسبت به بازپرداخت مسکوکات اقدام کنند.

سجادیان، مجموع تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده توسط این بانک از سال 84 تا سال 86 را بیش از 113میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این زمینه برای هزار و 130 نفر فرصت اشتغال ایجاد شده است.

وی مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی به زندانیان معسر را نیز یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: طی سال‌های 88 و 89 نیز 19 میلیارد و 611 میلیون و 500 هزار ریال تسهیلات به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان پرداخت شد.

مدیر جدید اداره امور شعب بانک رفاه استان یزد نیز در این مراسم خاطرنشان کرد: ویژگی ‌های مردم استان یزد در کشور زبانزد خاص و عام است.

حسین وفادار بیان داشت: صداقت، درستی، پشتکار و تلاشگری از ویژگی‌ های مردم استان یزد است و از پرسنل بانک رفاه استان درخواست دارم همچون سنوات گذشته در ارائه خدمات به مردم تلاش کنند.

در این مراسم از خدمات منتظرالحجت سجادیان تقدیر و حسین وفادار به عنوان رئیس اداره امور شعب بانک رفاه استان یزد معرفی شد.

بانک رفاه در استان یزد هم‌اکنون با 39 شعبه و 287 نیرو به مردم این استان خدمات ارائه می‌ دهد.