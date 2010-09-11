علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مرحله بعدی از راه اندازی نیروگاه بوشهر که در آن سوخت وارد شده به ساختمان راکتور به قلب راکتور تزریق می شود گفت: انتظار می رود طی روزهای آینده مراحل نهایی برای این امر به انجام رسیده و اوائل مهر ماه سوخت اتمی وارد قلب راکتور نیروگاه بوشهر شود.

معاون رئیس جمهور افزود: انتظار می رود با انجام این مرحله از راه اندازی، نیروگاه بوشهر در آذر ماه وارد فرایند تولید برق و شبکه برق رسانی در کشور شود.

به گزارش مهر، سه هفته پیش در مرحله پیش راه اندازی نیروگاه بوشهر طی مراسمی با حضور روسای سازمان انرژی اتمی ایران و روسیه، سوخت مورد نیاز این نیروگاه وارد ساختمان راکتور اتمی بوشهر و در استخر جنب راکتور مستقر شد.