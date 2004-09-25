مقاله شناسي امام علي(ع) منتشر شد

خبرگزاري "مهر" - گروه دين وانديشه : كتاب مقاله شناسي امام علي(ع) با هدف شناسايي مقالات مربوط به امام علي(ع) در ايران و شناسايي كليه مقالات نشريات ايراني را در سه بخش معرفي كرده و در اختيار محققان و دانشجويان قرار داده است.

در بخش اول منابع مربوط به شخصيت، فضايل و مقامات، سيره و تاريخ زندگاني امام علي(ع) آمده است.

در بخش دوم مقالات مربوط به نهج البلاغه و ترجمه ها، شرح ها، اسناد و مدارك و مستدركات آن مطرح شده است.

در بخش سوم منابع مربوط به موضوعات مختلفي از انديشه هاي امام علي (ع) كه مورد توجه نويسندگان قرار گرفته و همچنين مباحثي كه در پرتو وجود آن امام به حوزه علوم اسلامي وارد شده آمده است. اين دسته از مقالات بر اساس اصطلاح نامه علوم اسلامي در بيست موضوع طبقه بندي شده است. اين مجموعه با سه ويژگي ماخذ شناسي، نمايه موضوعي و چكيده ارائه شده است.

خانه پژوهش قم، تهيه و تنظيم اين مجموعه را بر عهده داشته و موسسه اطلاع رساني اسلامي مرجع نيز آن را منتشر كرده است.