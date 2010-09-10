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۱۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

سرورالدین به مهر خبر داد:

سازمان سنجش تعطیل نیست/ نحوه پاسخگویی به سئوالات و اعتراضات کنکوریها

سازمان سنجش تعطیل نیست/ نحوه پاسخگویی به سئوالات و اعتراضات کنکوریها

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه این سازمان در تعطیلات امروز و فردا تعطیل نیست درباره پاسخگویی به اعتراضات داوطلبان کنکور 89 گفت: فقط پاسخگویی اینترنتی مقدور است و آمادگی پاسخگویی به داوطلبانی که مراجعه حضوری دارند را نداریم.

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: 19 و 20 شهریور ماه با وجود اینکه به طور رسمی تعطیل اعلام شده است اما سازمان سنجش آموزش کشور تعطیل نیست و باید پرسنل این سازمان در محل کار خود حاضر شوند تا در اسرع وقت به سئوالات داوطلبان کنکور 89 پاسخ داده شود.

وی از فعالیت شبانه روزی بخشهای خدمات ماشینی سازمان سنجش آموزش کشور طی روزهای گذشته خبر داد و درباره پاسخگویی به سئوالات، اعتراضات یا نظرات داوطلبان گفت: امکان پاسخگویی فقط از طریق اینترنت وجود دارد و تعهد کرده ایم که به سئوالات داوطلبان حداکثر ظرف سه روز پاسخ دهیم.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: سازمان سنجش آمادگی پاسخگویی به سئوالات و اعتراضات داوطلبان به صورت حضوری یا مکتوب را ندارد چرا که کلیه نیروهای سازمان برای پاسخگویی اینترنتی به داوطلبان بسیج شده اند بطوری که هیچ داوطلبی برای دریافت پاسخ در نوبت نمی ماند.

کد مطلب 1148943

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