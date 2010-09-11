به گزارش خبرنگار مهر، "دایره المعارف فرهنگ آثار" مجموعه ای شش جلدی ای است که به معرفی آثار مکتوب ملل جهان از ابتدا تا امروز می پردازد.

این دایره المعارف به سرپرستی زنده یاد رضا سیدحسینی و همراهی چندین مترجم و ویراستار شکل گرفته است و برای نخستین بار در سال 1378 توسط انتشارات سروش به چاپ رسیده است و پس از چاپ دوم در سال 81 هم اکنون مراحل چاپ جلدهای دو، سه و چهار را در نوبت دوم و سوم در چاپخانه سروش سپری می کند.

این اثر ترجمه فرهنگی به همین نام (Dictionnairebdes oeuvres) است که حاصل فعالیت‌های پژوهشگران ایتالیایی و فرانسوی بوده و چاپ نخست آن در سال 1953 منتشر شد.

تعدادی از مقالات مجموعه فرانسوی حذف شد و در عوض مقالاتی از فرهنگ ادبی آلمانی کیندلرز (Kindlers) درباره آثار شاعران و نویسندگان ملل جهان سوم انتخاب و ترجمه شد و در مجموعه قرار گرفت. همچنین تعدادی از آثار ایرانی و آثار متعلق به جهان اسلام نیز انتخاب شدند و مقالاتی در معرفی این آثار نوشته شد و در میان فرهنگ آثار جای گرفت.

اسماعیل سعادت، احمد سمیعی گیلانی، رضا سیدحسینی وابوالحسن نجفی هیئت علمی این مجموعه را برعهده داشتند و مترجمانی چون احمد آرام، صفیه اصفیا، جهانگیر افکاری، محمدجعفر پوینده، عبدالله توکل، مرتضی ثاقب‌فر، کیکاوس جهانداری،جواد حدیدی، سیروس ذکا، عبدالکریم رشیدیان، عبدالمجید زکائی، اسماعیل سعادت، احمد سمیعی گیلانی، کاوه سیدحسینی، قاسم صنوبری، سیدجواد طباطبایی، محمدتقی غیاثی، علی‌محمد کاردان، کاظم کردوانی، فرزانه کریمی، عبدالحسین محمدکاری، محمود محمودی، ابوالحسن نجفی، مهشید نونهالی، عبدالحسین نیک‌گهر و نادعلی همدانی با این مجموعه همکاری داشته اند.