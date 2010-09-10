ابراز انزجار نمازگزاران کرجی از توهین به مقدسات الهی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این راهپیمایی با شرکت نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج و جمعی از مسئولان این منطقه برگزار شد و طی آن راهپیمایان با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر منافق هرگونه توهین به کتاب مقدس مسلمانان را محکوم کردند.

همچنین در پایان این راهپیمایی، قطعنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرج قرائت شد که با تکبیرهای راهپیمایان مورد تایید قرار گرفت.

در این قطعنامه آمده است: استکبارجهانی امروز تلاش دارد با تبلیغات سوء و توهین و بی حرمتی به مقدسات اسلام، بر جنایات فراوان خود در گوشه و کنار جهان سرپوش بگذارد و افکار عمومی را به سمت دروغهای غرب منحرف کند.

مسئولیت عواقب هر حرکت نسجیده برعهده دولت های غربی است

این قطعنامه در بخش دیگر خود می افزاید: ملت قهرمان ایران و مردم همیشه در صحنه کرج ضمن اعلام احترام به همه ادیان الهی هرگونه بی احترامی به کتابهای الهی به ویژه قرآن کریم را محکوم و تاکید می کنند که سوزاندن قرآن، قلب میلیاردها مسلمان جهان را جریحه دار کرده و مسئولیت عواقب هرگونه حرکت نسجیده برعهده دولت های غربی خواهد بود.

به تازگی یک کشیش افراطی آمریکایی اعلام کرده است که قصد دارد روز یازده سپتامپر همزمان با سالروز حمله به برجهای دوقلو در آمریکا، کتاب مقدس مسلمانان را در محوطه کلیسای خود آتش بزند.

این درحالیست که اقدام این کشیش افراطی نه تنها با واکنش شدید مسلمانان جهان مواجه شده بلکه مقامهای کشورهای غربی و به ویژه آمریکا با محکوم کردن این اقدام، نسبت به عواقب وحشتناک آن ابراز نگرانی کرده اند.