کاخ سفید خواستار آزادی سه آمریکایی بازداشت شده در ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان ترک، "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید در این زمینه اظهار داشت : ضمن اینکه خبر آزادی یکی از سه زندانی بازداشت شده در ایران را از طریق سفارت سوئیس در تهران پیگیری می کنیم، خواستار آزادی هر سه آمریکایی هستیم.

درهمین حال "مارک تونر" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت : در صورتی که خبر آزادی یکی از آمریکایی های بازداشت شده صحت داشته باشد، می تواند خبر فوق العاده خوبی برای ما باشد.

یادآور می شود که سه آمریکایی بازداشت شده در ایران در جولای 2009 به دلیل ورود غیرقانونی از خاک عراق به ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شدند.