  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۳

کاخ سفید خواستار آزادی سه آمریکایی بازداشت شده در ایران شد

کاخ سفید خواستار آزادی سه آمریکایی بازداشت شده در ایران شد

در پی انتشار گزارشهایی درباره آزادی یکی از سه زندانی بازداشت شده در ایران، سخنگوی کاخ سفید گفت: امیدوارم که سه فرزند بیگناه ما آزاد شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان ترک، "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید در این زمینه اظهار داشت : ضمن اینکه خبر آزادی یکی از سه زندانی بازداشت شده در ایران را از طریق سفارت سوئیس در تهران پیگیری می کنیم، خواستار آزادی هر سه آمریکایی هستیم.

درهمین حال "مارک تونر" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت : در صورتی که خبر آزادی یکی از آمریکایی های بازداشت شده صحت داشته باشد، می تواند خبر فوق العاده خوبی برای ما باشد.

یادآور می شود که سه آمریکایی بازداشت شده در ایران در جولای 2009 به دلیل ورود غیرقانونی از خاک عراق به ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شدند.

کد مطلب 1149001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها