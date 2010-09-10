نفت آبادان 2 - فولاد2؛ شهرآورد خوزستان هم مساوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18:45 امروز جمعه با برگزاری شهرآورد خوزستان بین تیم‌های صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی شهر آبادان پیگیری شد.

نفت آبادان که در نیمه اول این بازی با گل‌های امید شریفی نسب (17 - پنالتی) و علی ممبینی (33) به برتری 2 برصفر دست یافته بود در نیمه دوم مقابل حریف هم استانی سر تسلیم فرود آورد و 2 گل دریافت کرد تا هفته هشتم را با نتیجه تساوی پشت سر بگذارد.

برای تیم فولاد در این بازی رضا نوروزی در دقایق 53 و 65 گلزنی کرد و تیمش را از شکست به تساوی رساند.

هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

شنبه - 20/6/89

* راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی، ساعت 17:15، ورزشگاه اکباتان تهران

* سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* پرسپولیس - پاس همدان، ساعت 19:45، ورزشگاه آزادی تهران

* صبای قم - استیل آذین، ساعت 19:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم