فولاد می تواند تیم بزرگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، مجید جلالی شامگاه جمعه پس از کسب تساوی در برابر صنعت نفت آبادان در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار د اشت: اگر تیمی در آبادان با این فشار بالای تماشاگر بتواند اینگونه در مقابل صنعت نفت این شهر بازی کند و این تعداد موقعیت خطرناک خلق کند، نشان داده که می تواند به رتبه های بالاتری در جدول رده بندی لیگ برتر دست یابد.

وی افزود: با این نتیجه امیدوارم شدم که فولاد می تواند با رفع برخی از نقاط ضعف خود در وقفه های ایجاد شده در لیگ برتر و همچنین بهبودی مصدومیت بازیکنان خود به رده های بالای جدول رده بندی فکر کند و این خواسته دور از دسترس نیست.



جلالی تصریح کرد: از مشاهده بازی امروز فولاد احساس سربلندی کردم چرا که آنها در این بازی پرفشار به خوبی توپ را به گردش درآورند ولی از این موضوع حسرت می خورم که چرا در این بازی با وجود تمام موقعیت هایی که به دست آوریم موفق به کسب پیروزی و هر سه امتیاز بازی نشدیم.



سرمربی فولاد خوزستان در خصوص بازی امروز صنعت نفت نیز عنوان کرد: آنها بازی ایده آلی را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که قرار گرفتن صنعت نفت در رده های بالای جدول بی ربط نیست.



جلالی افزود: با این وجود فولاد بهتر ظاهر شد و می توانست برنده این بازی باشد چرا که موقعیت های بهتری نسبت به حریف به دست آورد به خصوص در نیمه دوم که ما حاکم توپ و میدان بودیم.



وی در مورد علت اعتراضش به داور در دقایق پایانی بازی نیز گفت: تماشاگرانی که در جایگاه پشت نیمکت فولاد نشسته بودند مرتب از سوت استفاده می کردند و این موضوع باعث شد من به این علت به داور بازی اعتراض کنم که فکر می کنم اعتراضم به حق بود.



سرمربی تیم میهمان اظهار داشت: نفت در این بازی بیشتر از نفرات تخریبی با خصوصیات تدافعی در خط هافبک استفاده کرد به همین دلیل در نیمه اول چنین وضعیتی باعث شد تا حدودی بازی را به حریف واگذار کنیم.



بازی دو تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان از سری رقابت های هفته هشتم لیگ برتر باشگاه های کشور در آبادان با تساوی 2 بر 2 رسید.



گل های نفت را در این دیدار امید شریفی نسب در دقیقه 16 از روی نقطه پنالتی و علی ممبینی در دقیقه 33 به ثمر رساندند در حالیکه گل های فولاد در نیمه دوم را علی نوروزی در دقایق 53 و 66 وارد دروازه طلایی پوشان کرد.



صنعت نفت با این تساوی با 13 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی باقی ماند و فولاد با کسب 10 امتیاز رده هشتم جدول را تصاحب کرد.



محسن ترکی قاضی این دیدار مسابقه به رضا معقولی از فولاد و علی ممبینی از نفت آبادان کارت زرد نشان داد.