خط حمله صنعت نفت با مشکل اساسی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، آلفردو کاسمیرو شامگاه جمعه پس از کسب تساوی در برابر فولاد خوزستان در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت:بازی امروز را باید به دو بخش تقسیم کنیم نیمه اول که کاملا در اختیار صنعت نفت بود و به حق موفق شدیم دو گل وارد دروازه حریف کنیم و نیمه دوم که فولاد بر بازی مسلط شد.

وی افزود: اکنون دیگر بازی تمام شده ولی من اعتقاد دارم تساوی 2 بر 2 در این بازی عادلانه بود هر چند که باید عنوان کنم می توانستیم این بازی را با نتیجه 3 بر 2 نیز به سود خود به پایان برسانیم.



کاسمیرو عنوان کرد: تیم ما تجربه حضور در لیگ برتر را ندارد ولی با این وجود در هر بازی لیگ برتر دو گل وارد دروازه حریفان کرده است. بر همین اساس اعتقاد دارم که ما در خط دفاع مشکل نداریم و مشکل اساسی تیم در خط حمله است که خوبی گلزنی نمی کنیم.



سرمربی صنعت نفت آبادان در خصوص اینکه چرا با وجود ضعف در خط حمله اقدام به جذب مهاجم نکردید، گفت: در این خصوص مسائلی وجود دارد که قصد ندارم آنها را توضیح دهم.



کاسمیرو همچنین اظهار داشت: اکنون 13 امتیاز داریم و از جایگاه نسبتا خوبی در جدول رده بندی بهره مند هستیم ولی با این وجود ما به دنبال رتبه خاصی در جدول نیستم و تنها هدف ما در حال حاضر این است که امتیازات لازم برای بقا در لیگ برتر امسال را جمع و خیال خود را راحت کنیم.



سرمربی صنعت نفت تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که صنعت نفت با آنها روبرو است این است که در بازی های آینده ما در خارج از خانه با تیم هایی در حد خودمان مواجه هستیم و در داخل خانه با تیم هایی با قدرت مواجه می شویم که این موضوع کار ما برای نتیجه گیری را با مشکل مواجه می کند.



بازی دو تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان از سری رقابت های هفته هشتم لیگ برتر باشگاه های کشور در آبادان با تساوی 2 بر 2 رسید.



گل های نفت را در این دیدار امید شریفی نسب در دقیقه 16 از روی نقطه پنالتی و علی ممبینی در دقیقه 33 به ثمر رساندند در حالیکه گل های فولاد در نیمه دوم را علی نوروزی در دقایق 53 و 66 وارد دروازه طلایی پوشان کرد.



صنعت نفت با این تساوی با 13 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی باقی ماند و فولاد با کسب 10 امتیاز رده هشتم جدول را تصاحب کرد.



محسن ترکی قاضی این دیدار مسابقه به رضا معقولی از فولاد و علی ممبینی از نفت آبادان کارت زرد نشان داد.

