درگیری هوداران دو تیم به بعد از بازی هم رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شهر آورد خوزستان در حالی در روز عید فطر به تساوی 2 بر 2 رسید که هواداران دو تیم به علت درگیری های ایجاد شده در جریان بازی و بعد از آن، صحنه های تاسف برانگیزی خلق کردند.

در این بازی تیم فولاد اقدام به اعزام حدود 100 هوادار خود به ورزشگاه تختی آبادان کرده بود ولی قرار گرفتن آنها در میان هواداران صنعت نفت که کل ورزشگاه را تکمیل کرده بودند باعث ایجاد درگیری بین طرفین و رد و بدل شدن حرف های رکیک شد.



بر همین اساس و به علت بالا گرفتن درگیری های طرفین، نیروی انتظامی اقدام به فرستادن هواداران فولاد در جایگاه داخل زمین (پشت دروازه فولاد) کرد و تا حدودی درگیری ها فروکش کرد ولی هواداران صنعت نفت که از نتیجه به دست آمده به شدت شاکی بودند بعد از پایان بازی در انتظار هواداران فولاد ایستادند تا از خجالت آنها در بیایند.



همین امر باعث شد اموال عمومی شامل سطل های زباله شهرداری، صندوق های صدقه و برخی از وسایل دیگر تخریب شدند و خیابان های منتهی به ورزرشگاه پر از سنگ و کلوخ شود.



نفت هم با این تساوی یکی از خط تیره های جدول رده بندی را از میان برد چرا که زرد پوشان آبادانی تنها تیمی بودند که تا قبل از بازی های این هفته حتی یک تساوی هم در کارنامه نداشتند.



درگیری غلامعلی ناصری رئیس هیئت فوتبال آبادان و جلال مرادی نماینده فدراسیون از نکات جالب این بازی پر حاشیه بود و ظاهرا علت این کار هم تذکرات فراوان مرادی به عوامل اضافی کنار زمین بود.



گزارشگر رادیو خوزستان هم زمینه ساز خلق حاشیه دیگری در این بازی بود چرا که وی در گوشه ای از ورزشگاه روزنامه ای پهن کرد و برای گزارش بازی روی آن نشست تا امکانات عالی ورزشگاه اختصاصی صنعت نفت و صداو سیمای آبادان را به رخ همگان بکشد.



در کنفرانس خبری پایان بازی هم متاسفانه آنقدر افراد غیر خبرنگار در سالن حضور داشتند که جا برای طرح پرسش خبرنگاران ورزشی نماند. نکته جالب این بود که یکی از مدیران عالی رتبه پالایشگاه آبادان هم در سالن خبرنگاران حضور یافته بود.



بازی دو تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان از سری رقابت های هفته هشتم لیگ برتر باشگاه های کشور در آبادان با تساوی 2 بر 2 رسید.



گل های نفت را در این دیدار امید شریفی نسب در دقیقه 16 از روی نقطه پنالتی و علی ممبینی در دقیقه 33 به ثمر رساندند در حالیکه گل های فولاد در نیمه دوم را علی نوروزی در دقایق 53 و 66 وارد دروازه طلایی پوشان کرد.



صنعت نفت با این تساوی با 13 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی باقی ماند و فولاد با کسب 10 امتیاز رده هشتم جدول را تصاحب کرد.



محسن ترکی قاضی این دیدار مسابقه به رضا معقولی از فولاد و علی ممبینی از نفت آبادان کارت زرد نشان داد.