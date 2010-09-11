  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

سازمان سنجش اعلام کرد:

15 آبان آخرین فرصت برای ارائه سئوالات داوطلبان نسبت به کارنامه کنکور

15 آبان آخرین فرصت برای ارائه سئوالات داوطلبان نسبت به کارنامه کنکور

سازمان سنجش آموزش کشور 15آبان ماه را آخرین فرصت ارائه سئوالات داوطلبان نسبت به کد رشته محلهای انتخابی و کارنامه کنکور 89 اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد در صورتی که داوطلبان کنکور سراسری 89 درباره کد رشته های انتخابی و سایر مندرجات کارنامه سئوالی داشته باشند، می توانند حداکثر تا 15آبان ماه منحصراُ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org در رابطه باکد رشته های انتخابی و مندرجات کارنامه نهایی آزمون سراسری سال 1389 اقدام کنند.

داوطلبان باید از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری به سازمان سنجش اکیدا خودداری کنند به کلیه مکاتبات اینترنتی که بعد از تاریخ 15 آبان ماه در این باره صورت گیرد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کد مطلب 1149059

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها