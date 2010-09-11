15 آبان آخرین فرصت برای ارائه سئوالات داوطلبان نسبت به کارنامه کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد در صورتی که داوطلبان کنکور سراسری 89 درباره کد رشته های انتخابی و سایر مندرجات کارنامه سئوالی داشته باشند، می توانند حداکثر تا 15آبان ماه منحصراُ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org در رابطه باکد رشته های انتخابی و مندرجات کارنامه نهایی آزمون سراسری سال 1389 اقدام کنند.

داوطلبان باید از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری به سازمان سنجش اکیدا خودداری کنند به کلیه مکاتبات اینترنتی که بعد از تاریخ 15 آبان ماه در این باره صورت گیرد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.