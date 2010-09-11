به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ، حسین احترام اظهار داشت : از دو هفته پیش برنامه ساخت دیگ های واحد احیاء طرح آلومینیم جاجرم درکنار دست پروژه مذکور آغاز شده است.

به گفته وی ، برای فاز نخست طرح آلومینیوم جاجرم 72 دیگ مورد نیاز است که تا ماه های آینده تولید خواهند شد. احترام با یادآوری اینکه در گذشته مواد اولیه تولید این دیگ ها وارداتی بود تاکید کرد : اکنون برنامه ساخت این بخش از کارخانه را با استفاده از ورق های داخلی - که در کارخانه فولاد اکسین در خوزستان تولید می شود- آغاز کرده ایم.

طرح آلومینیوم جاجرم درمجاورت شرکت آلومینای ایران در شهرستان جاجرم خراسان شمالی درحال ساخت است و در 3 فاز (لوپ) تعریف شده و هدف نهایی از اجرای این پروژه ایجاد ظرفیت 110 هزار تنی جید برای تولید شمش آلومینیوم است.

مجری طرح 110هزار تنی آلومینیوم جاجرم و مدیر عامل شرکت آلومینای ایران در عین حال میزان پیشرفت فیزیکی طرح یاد شده را 40درصد اعلام کرد.

آلومینای جاجرم در حال حاضر تنها کارخانه ای در کشور است که با بهره گیری از بوکسیت معادن جاجرم پودر آلومینا تولید می کند.