حمایت از تغییر رئیس دانشگاههای دارای فضای غیراسلامی/ گله از دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی مقیمی نماینده بهشهر در این دیدار با اشاره به اقدامات شایسته وزارت علوم در دانشگاهها گفت: آنچه در دانشگاهها اهمیت دارد محتوی است نه ساختار لذا اسلامی شدن دانشگاهها که ماهیتی نرم افزاری دارد اصل است و ساختار دانشگاه و دانشکده فرع است.

وی افزود: اسلامی شدن دانشگاهها باید نهادینه شده و به صورت مشخص نیز تعریف شود.



گله از وزیر علوم به دلیل تاخیر در تغییر یک رئیس دانشگاه

وی با گله مندی از وضعیت فرهنگی یکی از دانشگاههای کشور و تاخیر وزیر علوم در تغییر رئیس پیشین این دانشگاه گفت: مجلس حزب الهی از اقدامات شایسته وزیر علوم حمایت می کند و انتظار دارد وزارت علوم اسلامی شدن دانشگاهها را با قدرت پیگیری کند و تحت تاثیر جوسازی های کاذب قرار نگیرد.



ستار هدایت خواه نماینده مردم دنا و بویر احمد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت اسلامی شدن دانشگاهها گفت: هنوز تعریف روشنی از اسلامی شدن دانشگاه میان نخبگان وجود ندارد و عناصر متعددی نظیر استاد، دانشجو، متون درسی و برنامه آموزشی را در اسلامی شدن دانشگاهها دخیل می دانند که بحث استاد خیلی مهم است.



جذب اساتید متعهد و معتقد به اسلام از طریق فراخوان متمرکز ضروری است

وی جذب اساتید متعهد و معتقد به اسلام را از طریق فراخوان متمرکز توسط وزارت علوم مهم و ضروری دانست و گفت: بهتر است جذب دانشجویان دکتری هم مانند کارشناسی ارشد متمرکز شود تا از رفتارهای سلیقه ای پرهیز شود چون خیلی از نیروهای توانمند و با استعداد به دلیل اعمال سلایق از تحصیل باز می مانند.



نماینده مردم دنا و بویر احمد در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث اسلامی شدن دانشگاهها سلوک علمی هم در آموزش و هم در پژوهش خیلی مهم است که باید برمبنای دین استوار باشد وگرنه بدون اسلامی شدن سلوک علمی، اسلامی شدن دانشگاهها نتیجه نخواهد داد.



هدایتخواه در ادامه با اشاره به نقش توسعه دانشگاه پیام نور در اجرای عدالت آموزشی در سطح کشور گفت: اکنون تعداد زیادی از دانشجویان کم بضاعت در اقصی نقاط کشور در این دانشگاه تحصیل می کنند.



این نماینده مجلس از اقدامات اخیر وزیرعلوم قدردانی کرد و ضمن اعلام حمایت از مواضع وی خواستار تقویت دانشگاه پیام نور شد.

قدردانی از وزیر علوم به علت پیگیری موضوع اسلامی شدن دانشگاهها

حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی هم ضمن اعلام حمایت و قدردانی از وزیر علوم به علت پیگیری موضوع اسلامی شدن دانشگاهها گفت: از تغییر برخی روسای دانشگاهها اعلام حمایت می کنیم و امیدواریم وزیر علوم با همین صراحت و جدیت در مسیر افزایش توان علمی و نیز ایجاد فضای اسلامی در دانشگاهها به حرکت خودش ادامه دهد.



انتقاد از فضایی که بریکی از دانشگاهها حاکم شده بود

وی با انتقاد از فضایی که بریکی از دانشگاهها حاکم شده بود گفت: باید جوانان خودمان را به دست نیروهای متعهد و انقلابی بسپاریم.



وی با اشاره به نقش مناسب دانشگاه پیام نور در توسعه آموزش عالی گفت: بیشتر اماکن دانشگاه پیام نور رباط کریم استیجاری هستند که باید مورد حمایت واقع شوند.



حمایت از وزیر علوم برای تغییر روسای دانشگاههایی که فضای غیراسلامی دارند

علی کریمی فیروزجانی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی هم گفت: از تصمیم وزیر علوم برای تغییر رئیس هر دانشگاهی که فضای غیر اسلامی دارد حمایت می کنیم تا اصلاح لازم صورت پذیرد.



وی با اشاره به طرح موضوع استقلال دانشگاهها توسط برخی افراد گفت: مجلس وزیر علوم را می شناسد و وی باید پاسخگو باشد و طبعاً باید بتواند دانشگاهها را مدیریت کند که پاسخگو باشد لذا بحث فراخوان جذب متمرکز اعضای هیئت علمی و ساماندهی آن اقدام مثبتی است که باید حمایت شود.

