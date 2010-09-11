هشت هزار واحد مسکونی فرسوده در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سید علی اکبر طاهایی صبح شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه 232 واحدی مسکن مهر نوشهر افزود: با همت رئیس جمهور و مشارکت مجلس شورای اسلامی مشکل تهیه و خرید زمین در قالب طرح مسکن مهر به طرق مختلف برطرف شده است.

وی خاطر نشان کرد: روند اجرای پروژه مسکن مهر در این استان بسیار مطلوب است.

طاهایی اشتغال را از دغدغه های محوری دولت اعلام و اضافه کرد : مقاو م سازی و ساخت مسکن مهر نیز در حد خود می تواند بستر مناسبی برای توسعه اشتغال باشد.



استاندار مازندران مقاوم سازی مسکن روستایی و ارائه وام ازدواج را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و یادآور شد : دولت در این ارتباط به توفیقات زیادی دست یافته است.



پروژه مسکن مهر نوشهر در زمینی به مساحت بیش از دو هکتار با 75 متر مریع زیربنا در هر واحد در روستای نیرنگ احداث می شود.

