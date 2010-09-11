به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه 19 شهریور ماه به دنبال برخورد بیل مکانیکی با خطوط لوله 30 اینچ تامین خوراک گاز پالایشگاه هاشمی نژاد (خانگیران) پس از انفجار و آتش سوزی در خطوط انتقال گاز پنج نفر از پیمانکاران شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران کشته و 16 نفر نیز زخمی شده اند.

در عین حال، با آتش سوزی در این خطوط لوله علاوه از سرویس خارج شدن پالایشگاه شهید هاشمی نژاد تعداد 8 حلقه از چاههای نفت مناطق مرکزی ایران نیز برای رعایت ایمنی به طور موقت از مدار تولید گاز خارج شده اند.

در حال حاضر کارگروههای کارشناسی از شرکت ملی گاز، وزارت نفت و برخی از سازمانهای ذیصلاح استانی در محل حادثه حاضر هستند تا آخرین وضعیت ایجاد این حادثه گازی را بررسی کنند.

پیگیریهای مهر نشان می دهد با دستور مقامات مسئول استانی تاکنون مجوزی برای آغاز تعمیرات خطوط انتقال گاز داده نشده است تا دلایل ایجاد حادثه به طور دقیق مورد بررسی و ریشه یابی قرار گیرد.

پیش بینی می شود در صورت صدور مجوز تعمیرات، عملیات ساخت و نصب بخشی از خطوط لوله آسیب دیده گاز در مدت حداقل 48 تا 72 ساعت انجام شود.

بحران کمبود گاز در سه استان شرق ایران

به گزارش مهر، پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (خانگیران) از ظرفیت تولید روزانه 55 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است که در شرایط فعلی ظرفیت تولید گاز در این واحد پالایشگاهی حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته است.

با وقوع این حادثه در خطوط تامین خوراک گاز این پالایشگاه، بحران کمبود گاز طبیعی در سه استان شرقی خراسان شمالی، رضوی و جنوبی ایجاد شده به طوری که هم اکنون گاز تعداد زیادی واحدهای صنعتی و کارخانجات این استانها قطع شده است تا امکان تامین گاز بخشهای خانگی و تجاری فراهم شود.

همچنین با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گاز مورد نیاز برخی از نیروگاههای برق این استانها قطع شده است که هم اکنون این نیروگاهها از سوخت مایع و فرآورده های نفتی برای تولید برق استفاده می کنند.

به گزارش مهر، در حال حاضر از 5 نیروگاه برق واقع در این استانها تاکنون خوراک اصلی سه واحد نیروگاهی به طور کامل از سوخت مایع تامین می شود و پیش بینی شده تا ساعات آینده امکان تامین گاز مورد نیاز این نیروگاهها فراهم شود.