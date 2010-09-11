  1. دين، حوزه، انديشه
۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

همایش "بانکداری اسلامی" در بحرین برگزار می‌شود

هفدهمین همایش بین‌المللی بانکداری اسلامی با حضور 1200 کارشناس و صاحب‌نظر از 50 کشور جهان در بحرین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که 11 آبان آغاز می شود ارائه الگوی جدید توسعه که تضمین‌کننده استمرار موفقیت بانکداری اسلامی و صنعت سرمایه‌گذاری اسلامی باشد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بررسی توسعه صنعت سرمایه‌گذاری اسلامی در بازار مالی جهان از دیگر مباحث پیش بینی شده برای این همایش است .

همایش بین‌المللی بانکداری اسلامی در بحرین به‌صورت سالیانه و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود.

بانکداری اسلامی همواره مورد توجه اقتصاددانان جهان بوده، این توجه پس از بحران مالی که جهان غرب را فرا گرفته بیش از پیش افزایش یافته است .
 

