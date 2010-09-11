مجوید نامجو در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که نتیجه دستور معاون اول رئیس جمهوری برای رسیدگی به قبوض برق استان‌های شمالی در دوره اخیر به کجا رسید؟ تصریح کرد: این موضوع در حال بررسی است و زمان بر است، چرا که باید اطلاعات تمامی ایستگاه‌های هواشناسی ظرف سه سال گذشته در این استانها را بررسی و در نهایت در خصوص قرار گرفتن این استانها در ردیف مناطق گرم تصمیم گیری کنیم.

وی با اشاره به انجام بررسی‌ها درباره رطوبت و درجه حرارت استان‌های شمالی، گفت: اگر نتیجه بررسی‌ها مثبت باشد استانهای شمالی کشور در رده مناطق گرم کشور قرار خواهند گرفت.

وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که آیا تغییری در قیمت قبوض برق صادر شده در دوره تابستان برای مردم این استانها ایجاد خواهد شد؟ افزود: چنانچه بررسی‌ها مثبت باشد و این استانها در ردیف مناطق گرم جدول تعرفه برق قرار گیرند، به تناسب الگوی مصرف تغییر یافته و به همین نسبت نیز قیمت قبوض برق آنها که براساس شرایط عادی صادر شده است، تعدیل می‌شود.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی وزارت نیرو مابه‌التفاوت قیمت‌ها با الگوی جدید و قبوض صادر شده در دوره گذشته را به مردم این استانها برمی‌گرداند.

نامجو به مردم استانهای شمالی اطمینان داد: در صورت مثبت بودن نتایج بررسی و کسب مجوز از دولت این مصوبه از اول تابستان 89 اجرا خواهد شد؛ بنابراین مردم نباید نگران باشند چرا که اجازه نمی‌دهیم حقی از آنها اجحاف شود.

به گزارش مهر، قبوض برق استانهای شمالی کشور با ارقام نجومی در دوره اخیر، مردم این استانها را شوکه کرده است. در عین حال، قبوض برق 150 ، 200 و حتی بیش از 220 هزار تومانی به تهران هم رسیده است.

محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز در گفتگو با مهر با تائید وجود قبوض برق 200 هزار تومانی برای برخی مشترکان، گفته است: این قبوض به دلیل مصرف بالای برق بدون محاسبه یارانه اعمال شده است.

5 منطقه نرخ برق در کشور وجود دارد که شامل منطقه عادی، گرم1، گرم2، گرم3 و گرم 4 است. بر این اساس در مناطق عادی الگوی مصرف برق در زمستان 200 کیلووات ساعت و در تابستان 300 کیلووات ساعت است. بنابراین متوسط الگو در مناطق عادی 250 کیلووات ساعت محاسبه می شود.

اگر مشترکی کمتر از 250 کیلووات ساعت در ماه، برق مصرف کنند، هزینه برق وی به ازای هر کیلووات ساعت 100 ریال است، بنابراین در قبض که دوره ای دو ماهه را شامل می شود، حداکثر صورتحساب 5 هزار تومان خواهد بود. به این معنا که اگر مشترکی در یک دوره(2 ماه) 500 کیلووات برق مصرف کند، باید بابت آن 5 هزار تومان بپردازد.

در قبوض مشترکانی که از 250 کیلووات بالاتر مصرف دارند، علاوه براینکه میزان مصرف بالا می رود، متوسط نرخ نیز افزایش خواهد یافت؛ به نحوی که قیمت برق برای مشترکانی که بین 250 تا 350 کیلووات مصرف دارند، متوسط قیمت برق، 150 ریال بابت هر کیلووات ساعت خواهد بود.

مشترکانی هم که در رنج 600 کیلووات در ماه و 1200 کیلووات در یک دوره(2 ماه)، برق مصرف می کنند باید به ازای هر کیلووات ساعت 400 ریال بپردازند، بنابراین صورتحساب چنین مشترکی که 1200 کیلووات در دو ماه مصرف کرده باشد، حدود 48 هزار تومان خواهد شد.