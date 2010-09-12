مهلت شرکت در جشنواره "داستان کوتاه پایداری" یک هفته تمدید شد

محمدجواد جزینی دبیر نخستین جشنواره ادبی "داستان کوتاه پایداری" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه اینکه برخی نویسندگان علاقمند به شرکت در جشنواره فرصت ارسال آثارشان را تا 20 شهریور ماه نیافته اند، مهلت دریافت آثار به مدت یک هفته تمدید شد.

وی ادامه داد: شنبه هفته آینده 27 شهریور ماه آخرین زمان دریافت آثار جشنواره "داستان کوتاه پایداری" است و این زمان دیگر تمدید نخواهد شد و در حال حاضر نیز کار خوانش اولیه و امتیازدهی داوران جشنواره آغاز شده و با رسیدن آثار جدید در هفته جاری، این آثار نیز به گردونه داوری اضافه خواهند شد.

دبیر نخستین جشنواره ادبی "داستان کوتاه پایداری" با اشاره به اینکه تا پیش از تعطیلات عید فطر بیش از 100 اثر به دبیرخانه رسیده بود، توضیح داد: در بین آثار رسیده، داستان هایی از نویسندگان تهرانی و شهرستانی دیده می شود همچنین نویسندگانی که تاکنون کتابی از آنها منتشر نشده در کنار افرادی که پیشتر داستان هایشان منتشر شده است در جشنواره حضور دارند.

جزینی افزود: از آنجا که این جشنواره کاملاً خصوصی است و از هیچ حمایت مالی دولتی بهره نمی برد و همچنین با توجه به اینکه ما نخستین دوره برپایی آن را تجربه می کنیم، در زمینه اطلاع رسانی و تبلیغات در شهرستان ها با مشکلاتی روبه رو بودیم و اگر تبلیغات بیشتر بود تعداد شرکت کنندگان شهرستانی بیشتر می شد.

این نویسنده در پایان هیئت داوران جشنواره را اینگونه معرفی کرد: قاسمعلی فراست، فرهاد حسن زاده، نرگس آبیار، رضا حاجی‌آبادی و من به عنوان داوران این دوره از جشنواره "داستان کوتاه پایداری" مشغول به بررسی آثار رسیده هستیم.