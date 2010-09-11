  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

قول ابومازن به پرز برای ادامه مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی

قول ابومازن به پرز برای ادامه مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی

رئیس تشکیلات خودگردان در تماس تلفنی با رئیس رژیم اشغالگر قدس بر پایبندی خود به ادامه مذاکرات سازش با وجود پیامدهای خطرناک آن برای آرمانهای مشروع ملت فلسطین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی anb، ابومازن و شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در تماس تلفنی با یکدیگر با اشاره به ازسرگیری مذاکرات مستقیم سازش در واشنگتن با حضور سران مصر و اردن به ریاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر پایبندی خود به ادامه این مذاکرات تاکید کردند.

تاکید ابومازن بر ادامه مذاکرات سازش در حالی است که مردم فلسطین و گروههای مبارز این مذاکرات را تنها به نفع اشغالگران قدس و پوششی برای ادامه جنایات و تجاوزات آنها و همچنین بهبود وجهه رژیم نامشروع اسرائیل می دانند و از سوی دیگر این رژیم هیچ یک از خواسته های تشکیلات خودگردان از جمله توقف کامل شهرک سازی را نپذیرفته و همچنان بر سر راه مذاکرات مانع تراشی می کند. 

خاطر نشان می شود دور نخست مذاکرات مستقیم سازش هفته گذشته با حضور ابومازن، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، "عبدالله دوم" شاه اردن و "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در واشنگتن به پایان رسید.

قرار است دور بعدی این مذاکرات 23 شهریور در شرم الشیخ مصر با حضور ابومازن، نتانیاهو و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شود.

کد مطلب 1149110

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها