قول ابومازن به پرز برای ادامه مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی anb، ابومازن و شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در تماس تلفنی با یکدیگر با اشاره به ازسرگیری مذاکرات مستقیم سازش در واشنگتن با حضور سران مصر و اردن به ریاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر پایبندی خود به ادامه این مذاکرات تاکید کردند.

تاکید ابومازن بر ادامه مذاکرات سازش در حالی است که مردم فلسطین و گروههای مبارز این مذاکرات را تنها به نفع اشغالگران قدس و پوششی برای ادامه جنایات و تجاوزات آنها و همچنین بهبود وجهه رژیم نامشروع اسرائیل می دانند و از سوی دیگر این رژیم هیچ یک از خواسته های تشکیلات خودگردان از جمله توقف کامل شهرک سازی را نپذیرفته و همچنان بر سر راه مذاکرات مانع تراشی می کند.



خاطر نشان می شود دور نخست مذاکرات مستقیم سازش هفته گذشته با حضور ابومازن، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، "عبدالله دوم" شاه اردن و "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در واشنگتن به پایان رسید.



قرار است دور بعدی این مذاکرات 23 شهریور در شرم الشیخ مصر با حضور ابومازن، نتانیاهو و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شود.