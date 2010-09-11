نسخه خلاصه شده "آوای وحش" به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رمان مشهور "آوای وحش" نوشته جک لندن که نشر افق چندی پیش آن را با ترجمه محسن سلیمانی منتشر کرده بود، به چاپ دوم رسید.
"آوای وحش" جدیدترین متن خلاصهشده از سری کلکسیون کلاسیک این انتشارات است که با هدف آشنایی مخاطبان نوجوان با رمانهای کلاسیک نویسندگان بزرگ منتشر میشود.
"باک" سگ هفتاد کیلویی اسکاتلندی در خانه بزرگ قاضی میلر در دره آفتابگیر سانتا کلارا زندگی میکند. او یک سگ خانگی یا لانهای نیست، معمولاً همراه قاضی و فرزنداناش به شکار میرود یا در استخر شنا میکند. پدر باک، یک سگ قطبی تنومند بوده که او هم تا آخر عمر در خدمت قاضی بوده است. سرنوشت، باک را از محیط انسانها به دنیای وحش میآورد. آن هم در شرایطی که مردم حریصانه به دنبال پیدا کردن طلا هستند.
"آوای وحش" در کنار "سپید دندان" دو رمان معروف و محبوب جک لندن بهشمار میروند که به زندگی حیوانات در دل طبیعت میپردازند. این رمان که در نزد آمریکاییان از محبوبیت بسیار برخوردار است حاصل تجربیات نویسندهاش از زندگی در قطب شمال است.
چاپ دوم این کتاب بدون تغییر نسبت به چاپ اول، در 128 صفحه، قطع وزیری ویژه گروه سنی نوجوان منتشر شده است.
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