وسایل ورزشی در مدارس دخترانه پایتخت نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در حاشیه مراسم جشن بزرگ عید سعید فطر که در بوستان پلیس برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: شهرداری تهران در ایام تابستان و همه مناسبتها برنامه های مختلفی را دربوستان های تهران با عنوان سامانه های نشاط برگزار می کند که امسال به مناسبت عید فطر نیز به مدت سه شب جشن های بزرگی در بوستان های شهر برگزار شد .

وی با بیان این که شادی و نشاط معنوی یکی از نیازهای شهروندان است، تصریح کرد: طی مذاکراتی که با روانشناسان مختلف صورت گرفت همه آنان تاکید داشتند که باید برنامه های شاد و نشاط آور در سطح تهران گسترش یابد که ساز و کار آن در برنامه های شهرداری مهیا شده و خوشبختانه شهروندان نیز از آن استقبال خوبی کرده اند.

ایازی خاطرنشان کرد: جامعه به این برنامه ها نیاز دارد و این قول را می دهم که این برنامه ها استمرار یابد که البته تاکید داریم تا در همه برنامه ها یک پیام آموزشی برای شهروندان وجود داشته باشد و در برنامه ها شادی همراه با معنویت را دنبال می کنیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به برپایی هفته ای 374 سامانه نشاط در محلات تهران گفت: سعی داریم تا در ماه رمضان سال آینده نیز این برنامه ها هر شب اجرا شود تا در ایام این ماه مبارک یک نشاط معنوی برای شهروندان ایجاد شود و این برنامه ها در همه اعیاد ملی و مذهبی اجرا خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری تهران برای آغاز سال تحصیلی برنامه های مختلفی در نظر گرفته است اظهار کرد: علاوه بر برنامه های حوزه خدماتی و ترافیکی جلساتی با آموزش و پرورش برگزار شد و اعلام آمادگی کردیم تا در تمامی مدارس دخترانه شهر وسایل ورزشی نصب کنیم تا علاوه بر استفاده دانش آموزان ، بانوان ساکن در محلات همجوار مدارس نیز درخارج از ساعات تحصیلی از این وسایل استفاده کنند.

به گفته ایازی، هفته آینده جلسه مشترکی بین روسای آموزش و پرورش مناطق و معاونان فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد تا هماهنگی های بیشتر برای بازگشایی مدارس انجام شود.