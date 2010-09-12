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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۶

نگهداری از هشت قلاده یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی جاجرم

نگهداری از هشت قلاده یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی جاجرم

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از نگهداری هشت قلاده یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی شهرستان جاجرم خبر داد.

محمد ممشتی  در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: هم اکنون در کل کشور 120 قلاده یوزپلنگ آسیایی زندگی می کنند که از این میان هشت یوز آسیایی در خراسان شمالی حفاظت و نگهداری می شوند.

وی با اشاره به مکانهای نگهداری حیوانات در خراسان شمالی گفت: پارک ملی ساروک، ساریگل، پناهگاه حیاط وحش جاجرم، چهار منطقه حفاظت شده مانه سملقان، دو منطقه حفاظت شده در اسفراین و شیروان از مکانهای مهم نگهداری حیوانات هستند.

وی بیان کرد: شکارچیان متخلفی که اقدام به شکار حیوانات می کنند به مقامات قضایی ارجاع داده می شوند.

وی جریمه شکارچیان در مقابل شکار هر حیوان را متفاوت اعلام کرد و افزود: شکار یوزپلنگ 20 میلیون تومان جریمه، پرنده بالابان 12 میلیون تومان جریمه و سایر حیوانات نیز هر کدام یک میلیون تومان جریمه دارند.

وی یادآور شد: حیوانی همچون خوک به علت اینکه به مزارع کشاورزی ضرر و زیان می رسند شکار آن مانعی ندارد.

وی به طرح شناسنامه دار کردن جانواران و پوشش گیاهی مناطق اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون نیمی از حیوانات و پوششهای گیاهی در خراسان شمالی شناسنامه دار شده اند و بقیه آن در مراحل بعدی شناسنامه دار می شوند.

به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی یوزپلنگ آسیایی در هیچ کشور آسیایی یافت نمی شود و از حیوانات در حال انقراض است.
کد مطلب 1149125

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