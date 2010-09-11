سنت شکنی کردم/ این فوتبال مریض است

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، حسین فرکی پس از پیروزی تیمش برابر پیکان ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران در مورد دلیل دوری چندساله اش از فوتبال گفت: من ارزش‌ها را زیر سوال نمی‌‎برم و به هر قیمتی حاضر به نشستن روی نیمکت هر تیمی نمی‌شوم. البته در این سال‌ها نیمکت تیم‌ها بین بعضی‎‌ از مربیان رد و بدل شده و حسین فرکی امسال یک استثنا و سنت شکن در این خصوص بوده است.

وی در این خصوص افزود: در این فوتبال خیلی از مربیان که از نظر فنی و علمی بالاتر از من هستند، بیرون مانده اند، نفراتی که از نظر تحصیلات علمی، فوتبالی و حتی به روز بودن از مربیان فعلی بهتر هستند. البته این فوتبال مریض است و جای خیلی از این مربیان در آن نیست. من هم به نمایندکی از دوستانم به این فوتبال مریض آمده ام تا آن را درمان کنم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پاسخ به این سوال که عملکرد فدراسیون را چگونه ارزیابی می‌کنید و دلیل مشکلات موجود در این فوتبال چیست، تنها اظهار داشت: این خانه از پای بست ویران است.

فرکی در مورد صحبت‌های اخیر محمد دادکان هم تاکید کرد: ایشان همه حقایق را گفته است، هرچند خیلی دیر این صحبت‌ها را بیان کرد. باید بگویم بهترین رئیس فدراسیون فوتبال بعد از انقلاب محمد دادکان بوده است.

وی با بیان اینکه تعطیلات لیگ بصورت کلی به ضرر همه تیم‌هاست، اضافه کرد: البته ما از این تعطیلی بهترین استفاده را بردیم اما تیمی مانند پیکان که در دو بازی گذشته اش پیروز شده بود، بابت این تعطیلی ضرر کرد.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به اینکه با توجه به امکانات و اعتبارات این باشگاه همه تلاش وی و مدیران حفظ سهمیه تیم در لیگ است و فکر می‌کند رسیدن به جایگاه دهم بهترین رتبه برای نفت است، در مورد دیدار با پیکان هم گفت: شناخت کاملی از این تیم داشتیم و فکر نمی‌کردیم در این بازی سخت با 3 گل پیروز شده و به 3 امتیاز ارزشمند آن دست پیدا کنیم، گرچه تنها هدفمان پیروزی در این مسابقه بود.

دیدار تیم‌های فوتبال پیکان قزوین و نفت تهران در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر روز جمعه در ورزشگاه رجایی قزوین برگزار شد، با برتری 3 بر یک تیم نفت به پایان رسید.