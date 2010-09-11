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۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

استقبال مخاطبان از اجرای عمومی نمایشهای خیابانی تئاتر شهر

استقبال مخاطبان از اجرای عمومی نمایشهای خیابانی تئاتر شهر

همزمان با فرا رسیدن عید سعید فطر 10 نمایش خیابانی در فضای اطراف مجموعه تئاتر شهر اجرای عمومی خود را آغاز کردند که با اقبال تماشاگران مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر تئاتر خیابانی اداره‌ کل هنرهای نمایشی از بین 17 نمایش متقاضی برای اجرا در فضای اطراف مجموعه تئاتر شهر، 10 نمایش را برای 100 شب اجرا انتخاب کرد. این نمایش‌ها همزمان با عید سعید فطر اجرای خود را آغاز کردند که استقبال مخاطبان و علاقمندان به تئاتر از این اجراها قابل توجه بود.

نمایشهای "تیغ" جمشید عسگری، "تاکسی‌شهر" ژاله کاظمی، "زندگی برای... نفر" مجتبی دربندی، "به خاطر یک مشت فشنگ" مرضیه شاطر‌طوسی و سید سعید هاشم‌زاده، "آخرین گل دنیا" علیرضا دهقانی، "کلاهتو سفت نگهدار" داریوش هاشمی، "حق با کیه؟" میلاد عبدالله، "اعترافات سه تا خر" امیر اسماعیلی، "فردی قهرمان" حامد زارعان و "طنز زندگی" مسعود محرابی آثاری هستند که طی 100 شب در فضای پیرامون مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شوند.

کد مطلب 1149132

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