شمسایی بازوبند را به طاهری داد تا با نظری روبرو نشود/ گل دادند و درگیر شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، ظهور تیمی نوپا به نام صنایع گیتی پسند اصفهان که شاکله اصلی آن را بازیکنان و مربیان فصل گذشته تیم فولادماهان اصفهان تشکیل می دادند، مهمترین اتفاق فوتسال ایران در آستانه آغاز لیگ یازدهم بود. با تشکیل تیم گیتی پسند می شد پیش بینی کرد که تقابل این تیم با فولادماهان در لیگ برتر یک مسابقه خاص و جنجالی شود که تا روزها فوتسال ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

براساس برنامه بالاخره این دو تیم در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال با هم روبه‌رو شدند و همانطور که پیش بینی می شد، جدال آنها جنجالی و پرحاشیه پیش رفت و به اتمام رسید. رویارویی وحید شمسایی با مصطفی نظری و ملی پوشان گیتی پسند مهمترین اتفاق بازی عصر جمعه بود که اتفاق و حوادث اصلی را در این مسابقه به دنبال داشت.

بر هیچ یک از اهالی فوتسال اختلاف وحید شمسایی با مصطفی نظری پوشیده نیست. این اختلاف در نهایت منجر به جدایی نظری از تیم فولادماهان و با اظهارنظرهای اخیر آنها عمیق تر شد. شمسایی، کاپیتان تیم فولادماهان در بازی روز گذشته حتی برای روبه‌رو نشدن با مصطفی نظری، بازوبند کاپیتانی تیمش را به طاهری داد تا او با دروازه بان ملی پوش گیتی پسند مراسم آغاز مسابقه را برگزار کنند.

شمسایی با نظری روبه‌رو نشد و در طول مسابقه تلاشی بسیار برای گشودن دروازه این بازیکن ملی پوش داشت. او که برای گلزنی به نظری بی تابی می کرد، بالاخره در دقیقه 36 از روی نقطه پنالتی دوم موفق به انجام این کار شد. گلزنی شمسایی شادی بی حد و اندازه او را به دنبال داشت که از این بازیکن تا به حال دیده نشده بود. در سوی مقابل نظری هم پس از به ثمر رسیدن گل تساوی تیمش در واپسین دقایق مسابقه به شکلی عجیب خوشحالی کرد و پاسخ کاپیتان ماهانی‌ها را داد.

همانطور که عنوان شد وحید شمسایی ارتباط خوبی با بازیکنان ملی پوش گیتی پسند ندارد. درگیری او با برخی بازیکنان رقیب اصفهانی در جریان مسابقه موید این نکته است. شمسایی در جریان مسابقه طی برخوردی که با محمدرضا زحمتکش، بازیکن ملی پوش گیتی پسند داشت، با او درگیری لفظی پیدا کرد، درگیری که نزدیک بود به زد و خورد آنها بیانجامد. در این بین دخالت مصطفی نظری، آتش درگیری را شعله‌ورتر کرد.

درگیری بازیکنان دو تیم که در زمین مسابقه آغاز شده بود تا راهروی منتهی به رختکن نیز ادامه پیدا کرد. نکته جالب توجه اینکه قبل از آغاز مسابقه بازیکنان و مربیان دو تیم برای هم سنگ تمام گذاشته و با دسته گل از یکدیگر برای حضور در میدان رخصت می گرفتند.

یکی دیگر از اتفاق‌های قابل ذکر مسابقه عصر جمعه فولادماهان سپاهان و گیتی پسند اصفهان اخراج افشین کاظمی، بازیکن تیم گیتی پسند پیش از گلزنی وحید شمسایی در دقیقه 36 بود. اعلام ضربه پنالتی دوم برای تیم فولاد و اخراج کاظمی در جو سنگین سالن، اعتراض‌های حسین افضلی، سرمربی تیم دوم شهر اصفهان را به دنبال داشت. این اعتراض‌ها در نهایت منجر به اخراج افضلی از زمین مسابقه شد تا حواشی شهرآورد اصفهان کامل شود.

شهرآورد جنجالی اصفهان پایانی پرحاشیه داشت. در شرایطی که حسین افضلی برای گفتگو با خبرنگاران به سالن کنفرانس ورزشگاه پیروزی اصفهان آمده بود، سید مهدی ابطحی، سرمربی فولادماهان از پاسخگویی به خبرنگاران خودداری کرد و با این کار نشان داد از نتیجه رقم خورده در زمین مسابقه ناراضی است. تیم تحت هدایت او در فصل جاری تنها یک پیروزی کسب کرده است. این در حالی است که فولادماهان عنوان قهرمانی دو فصل گذشته لیگ برتر فوتسال را یدک می کشد.

وحید شمسایی در کل 20 دقیقه نیمه دوم مسابقه دیروز در زمین حاضر بود. مشخص نیست حضور کاپیتان فولادماهان در زمین مسابقه با تصمیم او بود یا خواست مربی!

تیم فولادماهان پیش از آغاز مسابقه هواداران این تیم و اصفهانی‌‎های حاضر در سالن پیروزی را غافلگیر کرد. این تیم که پیش از این با پیراهن‌های سفید یا سرمه‌ای به میدان می آمد، این بار پیراهنی شبیه به تیم سپاهان برتن داشت. انتخاب این نوع پوشش می تواند راهی برای جلب نظر هواداران تیم فوتبال سپاهان باشد که این روزها مسئولان باشگاه فولادماهان آنها را برای افزایش تعداد تماشاگران خود برگزیده‌اند.

تقابل دو تیم اصفهان فولادماهان و گیتی پسند در پایان به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید.