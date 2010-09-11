نتایج شطرنجبازان ایران در مرحله هفتم و هشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره رقابتهای شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان با حضور ورزشکاران زن و مرد از 24 کشور در زوریخ سوئیس برگزار می شود که در پایان دور هفتم و هشتم این دیدارها که شب گذشته به پایان رسید نمایندگان کشورمان نتایج زیر را بدست آوردند.

دور هفتم :

پیمان مهاجرین برابر استاد بزرگ قزاقستان با ریتینگ 2547 مغلوب شد. ابراهیم احمدی نیا با استاد بین الملل روسیه با ریتینگ 2534 به نتیجه تساوی رضایت داد. پوریادرینی موفق به شکست استاد فیده قزاقستان شد و امیر محمد سوزن کار شطرنج باز سریلانکا را از پیش رو برداشت.

در بخش دختران و در هفتم نینا همتی زاده با استاد بین المللی آلمان مساوی کرد. هماعلوی و مونا سلمان ماهینی هم به ترتیب برابر استاد فیده سوئیس و استاد بین المللی مغلوستان متوقف شدند.

دور هشتم :

در این مرحله پیمان مهاجرین با استاد بین المللی هلند با ریتینگ 2483 به تساوی رسید. ابراهیم احمدی نیا در مقابل استاد بزرگ بلغارستان با ریتینگ 2549 شکست خورد. پوریا درینی به شطرنج باز سوئیس باخت و امیر محمد سوزن کار با نماینده سریلانکا به نتیجه تساوی دست یافت.

در بخش دختران و در دور هشتم مونا سلمان ماهینی استاد فیده قزاقستان را شکست داد. هما علوی هم بر استاد بین المللی برزیل غلبه کرد. نینا همتی زاده برابر استاد فیده انگلیس مساوی کرد.

یازدهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان امروز با برگزاری مرحله نهم در زوریخ سوئیس به کار خود پایان می دهد.