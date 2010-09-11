دستگاهها به تهیه برنامه فرهنگی- تبلیغی اصل 44 مکلف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به استناد بند (3) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و به منظور سازماندهی فعایت های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد برنامه فرهنگی- تبلیغی خود را تهیه کنند.

بر اساس این تصویب نامه ، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده اند نسبت به تهیه برنامه فرهنگی- تبلیغی با هدف ارتقای باورها ، ارزشها و هنجار های دینی و ملی در زمینه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مولد و پشتیبانی از تولید و توسعه آن و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار اقدام کنند و فعالیت اجرایی مناسب برای بهبود آن ها از طریق فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تبلیغ برای گروه های مختلف مردم از قبیل نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه ، امامان جمعه و جماعات ، مدیران، کارمندان، کارگران، دانش آموزان و دانشجویان را با بهره گیری از شیوه های موثر فرهنگی و تبلیغی و خدمات مراکز، نهادها و موسسات فرهنگی و اشخاص خبره حقیقی و حقوقی ذیربط به عمل آورند.



در این تصویب نامه علاوه بر تاکید بر تهیه برنامه فرهنگی و تبلیغی بر اساس چهار محور:

الف: ارتقاء و گسترش باور و فرهنگ عمومی نسبت به انجام فعالیت های اقتصادی به شکل تعاونی

ب: توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی

ج: توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار

د: توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیت های اقتصادی



تکالیف خاص و مشخصی نیز برای برخی از دستگاه های اجرایی وضع شده است. براساس یکی از بند های این تصویب نامه ، وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری مکلف اند، نسبت به درج محتوی و انعکاس مفاهیم مرتبط با چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست ها ، در آموزش های پایه و کتب درسی و دانشگاهی اقدام کنند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شده است، در راستای وظایف اساسی خود زمینه بحث و تبادل نظر علمی و نظری در مورد اصول و فرایند صحیح انتقال اقتصاد از دولت به بخش خصوصی را فراهم آورده و با تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی در جهت گسترش آگاهی عمومی در زمینه سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست ها ، آموزش داده شود.



بر اساس بند دیگری از این تصویب نامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اقدامات لازم به منظور توسعه فرهنگ حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و رسانه ای را در زمینه های مذکور در این تصویب نامه به عمل آورد.

همچنین به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، فرصت های سرمایه گذاری در کشور را به تفکیک ملی و استانی شناسایی نموده و نسبت به اطلاع رسانی ، تبیلغ و ترویج آن اقدام کنند.

در این تصویب نامه علاوه بر موارد فوق ، وزارت امور خارجه نیز مکلف شده است با اقدامات موثر فرهنگی و تبلیغی ، از طریق نمایندگی های خود ، وضعیت کشور را از جهت فرصت های مناسب سرمایه گذاری و تولید برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و موسسات اقتصادی بین المللی منعکس و زمینه های مناسب برای همکاری ومشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور های دیگر را فراهم نماید.

البته اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند برنامه های فرهنگی-تبلیغاتی خود در اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را در قالب محورهای مورد نظر در این تصویب نامه، هماهنگ و اجرا کنند.



تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده (86) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44)قانون اساسی مکلف هستند هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات فرهنگی- تبلیغاتی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه کنند.