70 درصد اعتبارات نوسازی مدارس مازندران تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری،علی نبییان پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از طرح های مدرسه سازی آماده افتتاح ماه مهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شش مصوبه سفر رهبری را به مازندران مختص شهرهای نوشهر و چالوس بود، تصریح کرد: اعتبار سه پروژه که بالغ بر دو میلیاردو 172 میلیون تومان بوده است از سوی دفتر رهبری تامین وسه پروژه دیگرمربوط به اعتبارات ملی است که توسط سازمان نوسازی مدارس کشور ابلاغ خواهد شد.

وی یادآور شد: آموزشکده پسرانه شهرستان نوشهر از مصوبات دولت بوده است که امسال بالغ بر433 میلیون تومان ابلاغ اعتبار شد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران با اشاره به اینکه اعتبار امسال نوسازی مدارس استان مازندران بالغ بر 18 میلیاردو 140 میلیون تومان است، خاطر نشان کرد: در شش ماهه اول سال جاری بحث موافقت نامه ها نهایی شد تاکنون از49 درصد اعتباری این اداره کل 39 درصد آن به طور ویژه در نوسازی مدارس دیده شده است.

وی افزود: اجرای طرح هجرت که در تابستان برای دانش آموزان انجام می شود واز منویات رهبری است تخصیص اعتبار 100 درصدی برای این امر لحاظ شده است.

نبییان بر آماده سازی مدارس در ابتدای سال تحصیلی تاکید داشت و گفت: 70 درصد اعتبارات سال جاری بخش نوسازی ومقاوم سازی مدارس مازندران تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: 30 درصد اعتبارت باقی مانده برای خرید وفراهم آوردن تجهیزات مدارس اختصاص می یابد.

وی اعتبارات ملی را در بخش نوسازی مدارس مازندران که تاکنون به این استان تعلق گرفته است را سه میلیارد تومان اعلام کرد واظهارداشت: تاکنون بحث موافقتنامه ملی تخریب ونوسازی به استان ابلاغ نشده است و به زودی ابلاغ این موافقتنامه از سوی معاون رئیس جمهور اعلام می شود.

مدیر کل نوسازی مدارس مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته خیران مدرسه ساز پنج میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبارات نوسازی مدارس را تعهد کردند گفت: 84 درصد تعهدات خیران مدرسه ساز در سال گذشته محقق شد.



وی افزود: در سال جاری با توجه به رکود اقتصادی تعهد اعتباری خیران مدرسه ساز در مازندران بیش از پنج میلیارد تومان است.



نبییان از بهره برداری 18 پروژه فضای اموزش را در هفته دولت خبرداد ویادآور شد: در هفته دولت 90 کلاس در فضایی به مساحت 16 هزار و225 مترمربع به آموزش وپرورش مازندران تحویل داده می شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری با اقدامی جهشی نسبت به سال گذشته 52 پروژه با 718 کلاس درس در مساحتی بیش از 52 هزار متر مربع تحویل آموزش وپرورش می شود.

مدیر کل نوسازی مدارس مازندران با اشاره به شناسنامه دار کردن فضاهای اموزشی مازندران گفت: از ابتدای سال جاری اقدام به شناسنامه دار کردن فضاهای آموزشی کرده ایم ودر این رابطه از سه هزارو 961 فضای اموزشی موجود در مازندران 62 درصد بازدید ها انجام وبا 600 مولفه مورد ارزیابی تاکنون حدود 30 فضای آموزشی دراستان برداشت اولیه ان انجام شد.



وی افزود: در نوسازی مدارس سه فصل اعتباری در بخش تملک دارایی ها، ملی وخیران مدرسه ساز در سطح استان مورد توجه است که در سال جاری در فصل آموزش اعتباری بالغ بر15 میلیارد و 530 میلیون تومان دیده شده است.