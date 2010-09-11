کاسترو جلد دوم کتاب خاطراتش را منتشر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "فیدل کاسترو" رهبر انقلاب کوبا روز گذشته جلد دوم خاطرات دوران مبارزاتش با عنوان "راهبرد حمله متقابل" را در دانشگاه هاوانا معرفی کرد.

این کتاب بخش دوم خاطرات وی از دوران نبرد نظامی علیه دولت ژنرال "فولگنسیو باتیستا" طی سالهای 1956 تا 1959 را در بر می گیرد.

کاسترو در این کتاب به شرح فعالیتهای این دوران و چگونگی همکاری اش با "ارنستو چه گوارا" پیش از پیروزی نهایی انقلاب کوبا در ژانویه سال 1959 می پردازد. جلد نخست خاطرات کاسترو چگونگی دفاع 300 مرد مسلح وی در برابر حمله 10 هزار نفری ارتش کوبا در تابستان سال 1958 را شرح می دهد.

خاطرنشان می شود که کاسترو 84 ساله از روز 13 آگوست امسال، پس از چهارسال دوری از مجامع سیاسی و اجتماعی، در انظار عمومی ظاهر شد.