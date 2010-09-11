ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی بانوی آفتاب در غرب تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 5 ، سعید طلوعی شهردار منطقه با اشاره به اهداف و برنامه های منطقه در توسعه زیر ساختهای فرهنگی ورزشی گفت: به منظور تامین نیاز بانوان به فضاهای فرهنگی، ورزشی همزمان با طرح ساماندهی رود دره کن مجموعه بانوی آفتاب در حاشیه رود دره در حال احداث است.

وی با بیان اینکه مجموعه بانوی آفتاب به عنوان مجموعه ورزشی و فرهنگی ویژه بانوان طراحی و درحال احداث است گفت: این مجموعه در فضایی به مساحت 17 هزار متر مربع در 6 طبقه طراحی شده است.

طلوعی ادامه داد: این مجموعه از امکاناتی نظیر استخر، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، کتابخانه، کافی نت، کافی شاپ، نمایشگاه رستوران و کلاس های آموزشی و مشاوره برخوردار است.

وی افزود: به منظور تامین رفاه مراجعان پارکینگ خودروبا ظرفیت 100 واحد نیز دراین مجموعه طراحی وپیش بینی شده است.

طلوعی تصریح کرد: عملیات اجرایی مجموعه بانوی آفتاب با اختصاص اعتباری معادل 120میلیارد ریال آغاز و براساس برنامه زمانبندی شده تا پایان سال 90 تکمیل و به بهره برداری می رسد.

شهردار منطقه 5 ارائه خدمات مختلف برای غنی سازی اوقات فراغت بانوان را از جمله اهداف احداث مجموعه عنوان کرد و گفت : ارتقا سطح فرهنگی و اجتماعی بانوان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای، ترویج فرهنگ ورزش از دیگر اقدامات این مجموعه است.