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۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ترافیک نیمه سنگین در جاده چالوس/ بیشتر جاده ها ترافیک تابستانی دارند

ترافیک نیمه سنگین در جاده چالوس/ بیشتر جاده ها ترافیک تابستانی دارند

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور گفت: ترافیک محور تهران - کرج و کرج - چالوس از سمت مرزن آباد شمال به جنوب نیمه سنگین ولی روان است و سایر محورهای کشور ترافیک تابستانی دارند.

پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که مشکل خاصی در تردد خودروها در محورهای ارتباطی کشور وجود ندارد ادامه داد: جاده چالوس از ساعت 12 ظهر امروز جمعه تا 12 امشب از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است. همچنین از ساعت 15 تا 24 امشب این جاده از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در محور هراز از ساعت 13 ظهر تا 24 امشب از رودهن به سمت آمل تردد تمامی وسایل نقلیه ممنوع است و از ساعت 15 تا 24 شب این جاده از آبسک تا رودهن یکطرفه می شود.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار داشت: در جاده دماوند - فیروزکوه از تهران به قائم شهر و بالعکس، جاده هراز و جاده ساوه - همدان تا ساعت 24 امشب تردد انواع تریلر به جز کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی ممنوع است.

وی گفت: همچنین در جاده زاهدان به زابل، سقز به دیوان دره، مریوان به سنندج و بالعکس ممنوعیت تردد انواع تریلر به جز کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی تا ساعت 22 امشب است.

سرهنگ البرزی از رانندگان خواست با توجه به ترافیک محورهای ارتباطی کشور بدون عجله و با صبر رانندگی کرده و از سبقت، سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ که عمده علل وقوع تصادفات در جاده های کشور است خودداری کنند.

کد مطلب 1149161

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