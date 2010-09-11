مستند "تنهایی پرهیاهو" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع این فیلم مستند که به صورت فیلم و پویانمایی ساخته شده درباره ماکان مهر پویا، یک ناشر جوان است که به دنبال از سر گذراندن یک بحران شدید کاری به هر جا سر می‌زند تا رابطه افراد مختلف را با کتاب و کتابخوانی بررسی کند.

رخساره قائم مقامی کارگردان و انیماتور این فیلم است و مهرداد اسکویی به عنوان مشاور پروژه با این فیلم همکاری داشته است، دیگر دست اندرکاران فیلم عبارتند از مجری طرح: صدیقه رواسی زاده کاشانی، تصویر بردار: مهدی گنجی، صدابردار: شاهین پورداداشی، تصویرساز و گرافیست: هدا مسعودی.

این فیلم مستند سی و پنج دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی جعفر صانعی مقدم برای گروه مستند شبکه چهار سیما با مشارکت موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ساخته شده است. این مستند نهمین فیلم از مجموعه سیزده قسمتی "پرسه در شهر" است که آماده نمایش شده و چهار فیلم دیگر در آخرین مراحل فنی هستند.