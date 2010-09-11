"قصه باغ زالزالک" در سنگلج روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، قصه "باغ زالزالک" با بازی مجید فروغی، مجید قربانی، خدایار کاشانه، لیلا میرزایی، صفورا کاظمپور، ملیکا رضی، فرشاد فتحی، اکرم صفری، حسن کلاته و احمد خسروی ساعت 20.30 در تماشاخانه سنگلج اجرا میشود.
این نمایش داستان سلطانی را بیان میکند که باغ فیروز را به تصرف در میآورد و فیروز برای مقابله با او با ترفندی وارد کاخ سلطان میشود. در ادامه ماجرا وقایعی رخ میدهد که تنها یک سیاه نمایش سیاه بازی میتواند آنها را خلق کند.
نمایش سیاه بازی "قصه باغ زالزالک" نوشته داود فتحعلی بیگی با کارگردانی خدایار کاشانه در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفت.
