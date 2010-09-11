بکارگیری نسل سوم همگام با دیگر کشورها

مصطفی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر حرکت به سمت نسل سوم موبایل را لازمه ای غیرقابل انکار در کشور عنوان کرد و گفت: قطعا باید همگام با دیگر کشورهای دنیا به سمت استفاده از تکنولوژی های نوین که در دنیا نیز مطرح است روی بیاوریم.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات هر کجا که کار به بخش خصوصی سپرده شده است شاهد ارتقای چشمگیر این حوزه بوده ایم ادامه داد: بخش خصوصی سریعتر و با کیفیت بهتر نسبت به ارائه تکنولوژی اقدام می کند.

سجادی با اشاره به اینکه نسل سوم موبایل اگر در کشور توسط بخش خصوصی عرضه شود شاهد موفقیت چشمگیر این تکنولوژی خواهیم بود گفت: بخش خصوصی در اتصال به شبکه اینترنت از طریق دایل آپ، Adsl و وایمکس امتحان خود را پس داده است و می تواند برای عرضه نسل سوم موبایل نیز موفق ظاهر شود.

این کارشناس مخابرات خاطرنشان کرد: خوشبختانه در عرضه نسل سوم موبایل در کشور همزمان با تکنولوژیهای روز دنیا وارد شده ایم و با کمک گرفتن از مجموعه های خصوصی می توان این تکنولوژی را در کشور پیاده سازی کرد.

وی گفت: انجام امور به دلیل برخی مراحل قانونی در مجموعه های دولتی زمان بر است و در این زمینه میدان فعالیت باید به بخش خصوصی سپرده شود.