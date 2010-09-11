پدرم موسس فرقه ای دروغین در آلمان است/ تری تعادل روانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "اما جونز" دختر "تری جونز" در گفتگو با هفته نامه آلمانی اشپیگل پدر خود را فاقد تعادل روانی دانسته و از اظهارات وی درباره آتش زدن قرآن ابراز تعجب کرد.

به گفته وی، جونز پیش از این در آلمان زندگی کرده و برای سالها رهبری یک کلیسا را در این شهر به عهده داشته است. وی در ابتدا این کلیسا را بر اساس قوانین انجیل اداره می کرده، اما به تدریج راه خود را جدا کرده و یک فرقه جدید به وجود آورده است.



بر این اساس، جونز پیش از ترک آلمان در سال 2008 و عزیمتش به آمریکا به این برداشت رسیده یود که اسلام در حال استیلا بر جهان است و باید راهی برای ایستادن در برابر آن پیدا کرد.

اما جونز به نقل از پیروان پیشین این فرقه می گوید که جونز آنها را از نظر روحی و اعتقادی استثمار کرده بوده و با مجبور کردن آنان به انجام برخی کارهای غیرمعمول و طاقت فرسا اهداف خود را دنبال می کرده است. یکی از کارهایی که جونز از پیروان خود می خواسته کتک زدن فرزندانشان بوده است.

طبق این گزارش"لیزا جونز" همسر سابق تری در سال 1996 بر اثر سکته قلبی در گذشته و تری دوباره ازدواج کرده است، از این رو "اما" دختر بزرگش در سن 17 سالگی خانه وی را ترک کرده است.

اما می گوید در سال 2005 به پیشنهاد پدرش بار دیگر آغاز به همکاری با وی کرده ولی در این زمان متوجه انجام اموری در کلیسای وی شده که هیچ سنخیتی با مسیحیت نداشته است. تری از تمام نزدیکان و پیروان خود می خواسته که بدون چون و چرا وی را اطاعت کنند.

دختر این کشیش افراطی در ادامه خاطر نشان می کند: من همیشه با این کارها مخالفت می کردم تا اینکه وی یک روز مرا به دفترش خواند و گفت که خدا می خواهد فرزندانش را از او گرفته و سپس به عمرش پایان دهد، این بود که من برای همیشه ترکش کردم.

اما جونز تصمیم پدرش در آتش زدن قرآن را برای تمام جهان خطرناک دانسته و معتقد است که پدرش کسی است که به راحتی از انجام کاری منصرف نمی شود. وی همچنین با بیان اینکه بارها از پدرش خواسته دست از اینگونه اقدامات بردارد، خواستار کمک به وی شد.

اما جونز که با ارسال نامه ای الکترونیکی به پدرش خواستار تجدید نظر وی در اقدامش شده افزود: من نمی دانم پدرم چه در سر دارد، ولی گمان می کنم که او دیوانه شده است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که پدرش در تصمیم خود درباره آتش زدن قرآن تجدید نظر کرده و از راه اشتباهی که در حال پیمودن آن است بازگردد.