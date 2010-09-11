تری جونز بدنبال تغییر مکان مسجد 13 طبقه نیویورک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، تری جونز اعلام کرد پس از لغو طرح اهانت آمیز خود برای سوزاندن قرآن در نهمین سالروز حملات یازدهم سپتامبر، به نیویورک سفر کرده است.

وی در گفتگو با برنامه ای در شبکه سی بی اس گفته است این برنامه را لغو کرده و به امید دیدار با فیصل عبدالرئوف راهی نیویورک شده است.

گفته می شود هدف وی از این سفر و دیدار با امام مسجد 13 طبقه نیویورک که هنوز در مرحله بحث و مناقشه به سر می برد تغییر محل ساخت این مسجد است.

بسیاری از نهادهای بین المللی، کاخ سفید، واتیکان، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان از تری جونز خواسته بودند این اقدام اهانت آمیز و سوزاندن قرآن را متوقف کند.

در این میان بسیاری از نهادها، مؤسسات، مجامع و سازمانهای اسلامی علیه این اقدام اهانت آمیز موضع گیری کردند.

این مرکز اسلامی و مسجد قرار است با 13 طبقه در نزدیکی محلی که انفجارهای یازدهم سپتامبر 2001 رخ داد ساخته شود، اما این موضوع به بحث، مناقشات و جنجالهای متعددی میان احزاب سیاسی، رسانه‌ها و عموم مردم تبدیل شده است.