تصاویر برتر رقابت عکاس نجومی سال2010

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال رقابت بر سر عکاس نجومی سال 2010 شدن بسیار شدید بود اما در نهایت رصدخانه رویال لندن برترینهای عکسهای نجومی سال جاری را اعلام کرد.

تمامی عکسهای برتر این رقابت در نمایشگاهی در رصدخانه رویال لندن به صورت رایگان به نمایش گذاشته شده اند. در ادامه تعدادی از عکسهای برتر این رقابت را شاهد خواهید بود:

درخت صنوبر در آتش

برنده بخش زمین و فضا و برنده کلی رقابت عکاس نجومی سال 2010 (تام لو)

در کوهستان سفید کالیفرنیا درخت صنوبر قدیمی در حالی در برابر کهکشان راه شیری قرار گرفته که

شهابسنگی از میان آسمان شب در حال عبور است

در محاصره فضا

(فردریک برومز)

تصویر نورهای طبیعی خیره کننده که در نتیجه شفق شمالی ناشی از برخورد بادهای خورشیدی

با میدان مغناطیسی زمین از میان درختان دیده می شود

در اعماق اوریون

برنده بخش اعماق فضا (روژلیو برنال آندرئو)

این عکس پانوراما یکی از مشهورترین صورتهای فلکی آسمان شبهای زمین را به تصویر کشیده است

که در آن کمربند اوریونی و سحابی سر اسب به خوبی آشکارند

سحابی پرده

(مارتین پاگ)

بقایای ابرنواختری که در حدود پنج هزار سال پیش منفجر شده است

در این عکس و با نام سحابی پرده دیده می شود





تمامیت سیبریایی

برنده بخش "سامانه خورشیدی ما" (آنتونیو آیومامیتیس)

برنده بخش "سامانه خورشیدی ما" عکسی است که عبور ماه از میان زمین و خورشید

به اضافه فعالیتهای خورشیدی که به هاله خورشید یا کورونا شهرت دارند را به نمایش گذاشته است

مهمان سبز

(ریچارد هیگبی)

سال گذشته ستاره دنباله دار لولین به فاصله 38 میلیون مایلی از زمین رسیده و تصویر آن در هنگام اولین سفرش به سامانه خورشیدی و نزدیکی زمین به ثبت رسید. سایه سبز رنگ این ستاره ناشی از گازهایی است

که اتمسفر اطراف این ستاره هم اندازه مشتری را احاطه کرده است

یک حلقه کامل

جوانترین عکاس نجومی سال (آرویند پارانجپای)

عکاس 14 ساله این اثر سال گذشته آن را از خورشید گرفتگی کامل در هندوستان به ثبت رسانده و زیرکانه از ابرها به عنوان فیلتر استفاده کرده است. این نوجوان هندی عنوان جوانترین عکاس نجومی سال را به خود اختصاص داده است