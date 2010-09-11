تشکیل کمیته خانه فرهنگ دانشجویی/ تقویت فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا افزود: فاز اول طرح راهاندازی خانه فرهنگ شامل 24 دانشگاه بوده است که از اواخر سال 1384 به همت دفتر امور فرهنگی آغاز شد و در سال 87 و 88 تعدادی از آنها به بهرهبرداری رسید.
وی گفت: پس از ارزیابی و بررسی مشکلات و مسائل اجرایی و محتوایی در حوزه ستادی وزارت علوم و با ساعتها کار کارشناسی در این خصوص، برای پوششدادن نقاط ضعف و همچنین ضرورت برنامهریزی و سیاستگذاری، تدوین دستورالعملی جامع در اجرای این طرح احساس شد بر این اساس با دعوت از افراد متخصص در حوزه مسائل فنی و عمرانی، اولین جلسه این کمیته برگزار شد.
مدیر کل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم افزود: این کمیته در نظر دارد با شناسایی آسیبهای فراروی این طرح و برنامهریزی دقیق و مدون با همکاری دانشگاههای مشارکتکننده در این طرح، روند اجرای پروژه خانه فرهنگ در دانشگاهها را تسهیل کند.
وی اضافه کرد: فاز دوم طرح احداث خانههای فرهنگ که از سال 1387 آغاز شده است در 29 دانشگاه در حال اجرا است که برخی از آنها تا 50 درصد پیشرفت داشتهاند.
دارا گفت: ساخت و راهاندازی خانههای فرهنگ در دانشگاهها با هدف تجمیع و ساماندهی فعالیتهای دانشجویان در قالبهای فرهنگی و ایجاد مرکزی مناسب جهت این فعالیتها راه اندازی شده است که میتواند برنامههای دانشجویی در حوزه فرهنگی را سرعت ببخشد.
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