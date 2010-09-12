شهرستانی که مدتی پیش نمایش "خانه برناردا آلبا" را با حضور بازیگران جوان تئاتر در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه درباره فعالیت‌ جدید خود در مقام کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: همیشه دوست داشتم نمایش "در انتظار گودو" را روی صحنه ببرم. اگر شرایط مناسب برای تولید و اجرای نمایش فراهم شود آن را به صحنه می‌برم.



وی ادامه داد: قرار بود مرکز هنرهای نمایشی با پرداخت کمک هزینه‌ای از اجرای نمایش "خانه برناردا آلبا" حمایت کند که هنوز این کمک هزینه به گروه پرداخت نشده است. البته همیشه این مشکل درباره دریافت دستمزدها و کمک هزینه‌ها در مرکز هنرهای نمایشی وجود داشته و شرایط تغییری نکرده است.



این کارگردان و بازیگر تئاتر درباره سالن مورد نظر برای اجرای نمایش "در انتظار گودو" خاطرنشان کرد: زیاد برایم فرقی نمی‌کند که در تماشاخانه ایرانشهر نمایش را به صحنه ببرم یا مجموعه تئاتر شهر. البته تجربه خوبی با اجرای "خانه برناردا آلبا" در تماشاخانه ایرانشهر به دلیل مدیریت مناسب و برنامه ریزی درست آن، داشتم. اما مهمترین موضوع برای اجرای "در انتظار گودو" مشخص شدن قرارداد مالی و تعیین بودجه کار و حمایت از آن از طرف مرکز هنرهای نمایشی است.