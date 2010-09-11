بهتر از استقلال بازی کردیم/ تساوی عادلانه نبود

"سریت سلو فلمینگ"، پس از تساوی یک بر یک مس کرمان برابر استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: مس بر بازی مسلط بود و باید با برتری زمین را ترک می کرد.

مشاورعالی مدیرعامل باشگاه مس کرمان با اشاره به اینکه نتیجه دیدار دو تیم مس کرمان و استقلال تهران عادلانه نبود، گفت: مطمئنا نتیجه عادلانه با پیروزی مس کرمان رقم می خورد.

مربی تیم ملی دانمارک در جام جهانی 98 افزود: این دیدار از دقیقه یک تا لحظه پایان در اختیار بازیکنان تیم مس کرمان بود و مس می توانست گل‌های بیشتری را به ثمر برساند.

وی خاطر نشان کرد: تیم مس کرمان در نیمه اول با به نمایش گذاشتن یک بازی هجومی شانس‌های زیادی داشت که متاسفانه از دست رفت و در طول 45 دقیقه نیمه اول خوب کار کردیم. استقلالی‌ها نیز تنها یک شانس داشتند که با سهل انگاری مهاجمان این تیم به گل تبدیل نشد.

فلمینگ که سابقه تدریس برای فیفا و یوفا را در کارنامه خود دارد، در خصوص نیمه دوم دیدار مس کرمان - استقلال گفت: با شروع نیمه دوم مس برنامه تاکتیکی خود را در زمین پیاده کرد اما استقلال تنها از روی یک ضربه کاشته به گل مساوی دست یافت و موقعیت آنچنانی برای گلزنی نداشت.

این مربی دانمارکی با بیان اینکه مس از نظر فنی بسیار بهتر از استقلال تهران بود، تصریح کرد: در این دیدار برنامه‌ای را از استقلال ندیدم و تیم مس کرمان باید سه امتیاز را به دست می‌آورد.

وی ادامه داد: مس می‌توانست با استفاده بیشتر از موقعیت‌های گلزنی فاصله خود را از میانه جدول بیشتر کرده و با خیالی آسوده به ادامه رقابت‌های لیگ برتر بپردازد.

مدیرفنی پیشین تیم ملی ارمنستان اظهار داشت: تغییر تاکتیک استقلال تاثیری بر روند بازی مس نداشت و تیم ما بر اثر نداشتن تمرکز لازم در خط دفاعی خود و بی تجربگی برخی بازیکنان ضربه خطایی را به تیم استقلال داد که همان ضربه خطا منجر به گل تساوی شد.

مدیر تیم‌های پایه باشگاه مس کرمان تاکید کرد: تیم مس کرمان هفته به هفته بهتر عمل می کند و اگر پیش از بازی از من می پرسیدید که نتیجه به چه صورت خواهد بود می گفتم مساوی خوب است، اما بعد از پایان 90 دقیقه باید بگویم حق مسلم مس کرمان پیروزی بود.

وی در پایان در مورد حضور خود و شناختش از فوتبال ایران گفت: شناخت خوبی از فوتبال ایران دارم و این تجربه را داشتم که بارها در باشگاه‌های ایرانی و آسیایی کار کرده و تجربیات متفاوتی را کسب کنم.

وی با اعلام اینکه فوتبال ایران را پیگیری کرده و می‌داند که ایرانی‌ها پتانسیل خوبی در فوتبال دارند، تصریح کرد: در جام جهانی 2006 وضعیت تیم ملی ایران همراه با سایر تیم‌های آسیایی را پیگیری کردم. البته در سال‌های اخیر تمرکز زیادی روی فوتبال ایران داشتم و به تازگی به کرمان آمدم و به عنوان مشاور عالی مس فعالیت می کنم و حدود یک ماه است که کارم را به صورت جدی با مس آغاز کرده‌ام.