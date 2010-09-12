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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۲۸

در گفتگوی مهر با مظاهری:

رویکرد فرهنگی سال تحصیلی جدید دانشگاه آزاد اعلام شد

رویکرد فرهنگی سال تحصیلی جدید دانشگاه آزاد اعلام شد

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از "کارایی، اثربخشی و تعالی فرهنگی" به عنوان رویکرد فرهنگی سال جدید تحصیلی این دانشگاه نام برد و گفت: دانشگاه آزاد در آغاز هر سال تحصیلی موضوعی ویژه را به عنوان رویکرد فرهنگی سال انتخاب می کند.

محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: فعالیتهای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در طول یک سال تحصیلی بر اساس رویکرد فرهنگی سال سازماندهی می شود. در سالهای گذشته نیز موضوعاتی مانند "عقلانیت، معنویت و پرهیز از عوام زدگی فرهنگی" و "اندیشه های امام خمینی (ره)، خودباوری و توسعه فرهنگی" محور فعالیتهای دانشگاه آزاد قرار گرفت.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از تدوین برنامه "از مهر تا مهر" در این دانشگاه خبر داد و گفت: در این طرح تمامی برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد در طول یک سال پیش بینی شده و به واحدهای دانشگاه ابلاغ می شود تا از طریق واحدهای مختلف دانشگاهی برگزار شوند.

کد مطلب 1149192

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