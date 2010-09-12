رویکرد فرهنگی سال تحصیلی جدید دانشگاه آزاد اعلام شد

محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: فعالیتهای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در طول یک سال تحصیلی بر اساس رویکرد فرهنگی سال سازماندهی می شود. در سالهای گذشته نیز موضوعاتی مانند "عقلانیت، معنویت و پرهیز از عوام زدگی فرهنگی" و "اندیشه های امام خمینی (ره)، خودباوری و توسعه فرهنگی" محور فعالیتهای دانشگاه آزاد قرار گرفت.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از تدوین برنامه "از مهر تا مهر" در این دانشگاه خبر داد و گفت: در این طرح تمامی برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد در طول یک سال پیش بینی شده و به واحدهای دانشگاه ابلاغ می شود تا از طریق واحدهای مختلف دانشگاهی برگزار شوند.