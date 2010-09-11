اوباما بر لزوم تمرکز مذاکرات سازش بر موضوع مرزها تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا گفت : برای حل اختلافات درباره شهرک سازی، طرفهای اسرائیلی و فلسطینی باید مذاکرات صلح را با تمرکز بر روی مسئله مرزها ادامه دهند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به تلاشهای واشنگتن در راستای تمدید مهلت 10 ماهه دولت نتانیاهو برای توقف ساخت و سازها افزود : دو طرف برای حل این اختلافها باید حدود کشورهایی را که قرار است در سرزمینهای اشغالی تشکیل شود، مشخص کنند.

به ادعای اوباما، در صورتیکه این مشکل بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان حل شود، آنها قادر خواهند بود به هر توافقی جهت حل دیگر موارد اختلاف خود دست یابند.

کارشناسان معتقدند موضوع تعیین مرزها که جزو خواسته های اصلی تشکیلات خودگردان است، از جمله موارد بسیار مهم در موفقیت مذاکرات سازش است. این موضوع پیشتر نیز از سوی برخی مقامها از جمله رئیس جمهوری مصر مورد توجه قرار گرفته است.

قرار است "باراک اوباما" به زودی با "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل و در حضور برخی از مقامات آمریکایی در کاخ سفید دیدار و درباره روند سازش گفتگو کند.

درحالی که دولت آمریکا از نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواسته تا برای ایجاد فضایی مناسب در جریان مذاکرات مستقیم سازش، توقف شهرک سازی را به مدت چهار ماه تمدید کند، لیبرمن بر ادامه شهرک سازی تاکید کرده است.