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۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۱

کشتی آزاد جهان - مسکو /

احسان لشگری نخستین مبارزه خود را واگذار کرد

احسان لشگری نخستین مبارزه خود را واگذار کرد

کشتی گیر وزن 84 کیلوگرم کشورمان نخستین مبارزه خود در مسابقات جهانی روسیه را به حریفی از رومانی واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان که در روسیه جریان دارد، بعدازظهر امروز شنبه رقابتهای وزن 84 کیلوگرم آغاز شد که طی آن احسان لشگری پس از استراحت در دور اول به مصاف حریفی از رومانی رفت.

در این وزن که 33 کشتی گیر حضور دارند، احسان لشگری در وقت اول با نتیجه 2 بر 1 نتیجه را به " استفان گئورگیتا " از رومانی واگذار کرد. در وقت دوم هم کشتی گیر کشورمان 2 بر یک مغلوب حریف خود شد و باید منتظر نتایج بعدی این رومانیایی باشد تا در صورت رسیدن وی به فینال شانس مبارزه برای کسب مدال برنز را داشته باشد.

کد مطلب 1149194

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